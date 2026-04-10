Коли виносять Плащаницю у 2026: які особливості обряду

Страсний тиждень перед Великоднем дуже важливий і сповнений традицій. Кожен день має своє значення, зокрема страсна п’ятниця. Вона має багато заборон, але є певні дії, які робляться саме в цей день, наприклад виносять Плащаницю.

Що таке плащаниця

Насамперед треба пояснити, що таке Плащаниця. Плащаниця символізує похоронну пелену, в яку було загорнуто після Розп’яття Тіло Господа Ісуса Христа.

Коли виносять Плащаницю

Плащаницю виносять у храмі у Страсну п’ятницю. Ця дата не є фіксованою і залежить від дати Великодня.

У 2026 році Страсна п’ятниця припадає на 10 квітня.

Обряд проходить у другій половині дня або ввечері. Залежно від того, коли у храмі розпочинається вечірня служба. Саме під час цього богослужіння з вівтаря урочисто виносять Плащаницю. Це полотно символізує покладеного до гробу Ісуса Христа. Його розташовують по центру храму для поклоніння вірян.

Для поклоніння також існують певні правила. У Храмі Холмської Ікони Божої Матері ПЦУ рекомендують підходити до ікони у певному порядку. Спершу треба двічі перехреститися, потім поцілувати ікону, а потім на завершення вже втретє перехреститися.

Варто зауважити, що цілувати дозволено лише зображення рук і ніг. Не рекомендується торкатися устами Пречистого Лика Спасителя, Богородиці чи святих.

Коли віряни стоять на колінах перед плащаницею, також двічі перехрещуються. Потім цілують руки Спасителя, Святе Євангеліє, його ноги, і лише після цього хрестяться втретє.

У деяких церквах заведено навколішки через храм підходити до плащаниці. Але це робити не обов’язково, хоча це вважається проявом великої поваги. Але це роблять не у всіх церквах, тому краще дотримуватися традицій тієї церкви чи храму, які ти відвідуєш.

