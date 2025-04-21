Чи можна садити город після Великодня — традиції та точний посадковий календар

Після Великодня земля ніби прокидається остаточно, а небо зазвичай тішить сонцем. Люди повертаються з храмів додому, наїдаються смаколиками і дивляться — чи не час йти на город, адже погода кличе!

Але тут виникає питання: коли саме можна починати садити город після Великодня? І що ще не пізно посадити просто зараз, а з чим можна зачекати до початку травня? Про усі ці городні тонкощі — у матеріалі.

Чи можна садити город після Великодня

Церковна традиція каже, що тиждень після Великодня — Світла Седмиця — це час радості, молитви та святкувань. У цей період краще не навантажуватися важкою працею, а присвятити себе сім’ї та добрим справам.

Але життя не стоїть на місці, і якщо на вулиці пригріває сонце, а земля вже просохла, то стриматись і не вийти попрацювати на грядках складно. І українці давно вивели власне правило: якщо після свят тепло і сухо — бери лопату і сапу в руки й іди.

Коли можна працювати на городі після Пасхи та що посадити

Традиційно виходити на город починають вже з вівторка-середи Великоднього тижня, цьогоріч свято припало на 20 квітня, це вже друга половина весни, яка є найгарячішою порою для садівників та городників.

До кінця квітня ти маєш встигнути посадити капусту, кабачки, квасолю. У теплицях саме час висаджувати помідори й огірки.

А з початку травня можна переносити розсаду у відкритий ґрунт, сіяти гарбузи, дині, баштанні культури.

Картоплю, буряк і моркву слід посадити до десятого травня — щоб встигли дати хороший урожай.

Але не всі культури люблять пізню посадку. Наприклад, горох, ранню моркву, салати краще було посадити ще до Великодня. Після — земля для них вже занадто тепла, і тоді вони ростуть кволо або взагалі не тішать урожаєм. Редиска в теплу погоду швидко йде в стрілку.

Народні прикмети про те, що і коли робити на городі до і після Великодня

Орієнтуватися варто не лише на традиції, а й на природу. Якщо на осиці з’явилися сережки — сій моркву й пастернак. Цвітуть проліски — пора для огірків у теплиці. А якщо в ніч на Великдень пройшов дощ — чекай гарного врожаю. Сонячний Великдень — на врожайне літо.

Ну і найголовніше — не бійся працювати на городі тоді, коли душа просить. Бо хоч Світлий тиждень і вважається святковим, але гарна погода — це теж дар, який не варто змарнувати. Як казали у давнину: день весна рік годує. Тож хай земля буде щедрою, а твій врожай — багатим!

Посадковий календар: що можна робити на городі після Великодня

20, 21 квітня — утримуємось від важкої праці;

22-23 квітня (вівторок-середа) — Місяць росте, сприятливий час для більшості культур.

Сіємо в теплицю або парник: огірки, помідори, базилік, селеру, кабачки на розсаду;

У відкритий ґрунт можна садити: цибулю-сіянку, зелень (петрушка, кріп, шпинат).

24-25 квітня (четвер-п’ятниця) — Місяць росте

садимо у відкритий ґрунт: ранню капусту, квасолю, буряк, редиску (останні строки)

починаємо садити картоплю, якщо ґрунт вже прогрітий.

26-27 квітня (субота-неділя) — Місяць росте

добрий час для: посадки картоплі, кабачків, гарбузів, підживлення розсади;

пікіровка розсади, пересадка в більші місткості.

28-30 квітня (понеділок-середа) — Місяць ще росте, наближається до повні

садимо у відкритий ґрунт: огірки, дині, баштан, пізню моркву;

можна садити буряк, горох — останні строки;

не варто садити культури, які пускають у стрілку — редис, салат.

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