Посівний календар на квітень 2026: що садити і коли для найкращого результату

Квітень 2026 року — гаряча пора для городників і садівників. Земля вже прогрілася, а дні стають довшими та теплішими, тож саме час планувати посіви та підготовку ґрунту.

За місячним календарем квітня 2026 є чіткі сприятливі, нейтральні та несприятливі дні для різних робіт у саду та на городі. На які дати вони припадають — читай наш місячний посівний календар.

Місячний посівний календар на квітень 2026

Сприятливі дні у квітні — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30. Саме на ці дні варто планувати основні посіви та висадку розсади.

Нейтральні дні — 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26 — підійдуть для підготовчих робіт, очищення грядок та легких посадок.

Несприятливі — 12, 13, 24, 25, а найнесприятливіші дні для будь-яких робіт із рослинами — 16 та 17 квітня.

Фази Місяця також важливі:

Повний Місяць припадає на 1, 2, 3 і 30 числа

Спадний Місяць — з 4 по 15 число

Новий Місяць — 16–18 квітня

Зростаючий Місяць — з 19 по 29 квітня.

Зростаючий Місяць — найкращий час для посадки плодів, овочів та квітів, що дають врожай над землею, а спадний — для коренеплодів і підготовки ґрунту.

Календар посадки на квітень 2026: що можна сміливо сіяти та висаджувати

Овочеві культури: помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбузи.

помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбузи. Зелень: салат, петрушка, кріп, шпинат, базилік, кінза та інші прянощі.

салат, петрушка, кріп, шпинат, базилік, кінза та інші прянощі. Коренеплоди: морква, буряк, ріпа, коренева селера, редис, редька, дайкон.

морква, буряк, ріпа, коренева селера, редис, редька, дайкон. Бобові: горох, квасоля, боби.

горох, квасоля, боби. Особливі культури: капуста, спаржа, полуниця та суниця.

Крім того, квітень — час підготовки саду: варто продовжити обрізати плодові дерева, підживити ґрунт перегноєм або компостом, замульчувати пристовбурові кола та поливати молоді деревця та кущі.

Для кімнатних рослин цей місяць також важливий — саме час пересаджувати та підживлювати квіти.

Сприятливі дні для посадок у квітні 2026 року

Помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, гарбузи: 8, 14, 15, 22, 23

Цибуля на зелень, цибуля, часник, хрін, картопля, топінамбур: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Капуста та спаржа: 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23

Редис, редька, дайкон: 1, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28

Морква, буряк, ріпа, коренева селера: 1, 4, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Горох, боби, квасоля: 9, 10, 19, 20, 21

Полуниця, суниця: 14, 15, 20, 21

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.): 14, 15, 22, 23

Бахчеві культури: 9, 10, 19

Однорічні, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та клубневі, кімнатні рослини: 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Посівний календар на квітень 2026: корисні поради городникам та садівникам

У квітні неодмінно звертай увагу на температуру ґрунту: помідори, перець та баклажани краще висаджувати, коли ґрунт прогріється до +15…+18°C.

В цей час можна висівати томати, перець, баклажани, кабачки, огірки піл плівку або в міні-тепличку — для більш швидшого проростання. Це легке накриття відмінно зберігає тепло.

Для збереження вологи та захисту від бур’янів мульчуй землю — це зекономить ваш час і сили.

Коренеплоди: редис, морква, буряк і ріпа добре проростають у прохолодному ґрунті. Сій їх у ті дні, коли Місяць спадний або нейтральний — коріння розвиватиметься сильніше.

Бобові культури: горох і квасоля добре розвиваються на зростаючому Місяці. Попередньо замочуй насіння на 12–24 години для швидшого проростання.

Для кімнатних рослин квітень — час активного росту: пересадка та легке підживлення будуть дуже корисні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!