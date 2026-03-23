Посевной календарь на апрель 2026: что сажать и когда для наилучшего результата

Лунный посевной календарь на апрель 2026

Благоприятные дни в апреле — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30. Именно на эти дни стоит планировать основные посевы и высадку рассады.

Нейтральные дни — 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26 — подойдут для подготовительных работ, очистки грядок и лёгких посадок.

Неблагоприятные — 12, 13, 24, 25, а наи­неблагоприятнейшие дни для любых работ с растениями — 16 и 17 апреля.

Фазы Луны также важны:

Полная Луна — 1, 2, 3 и 30 числа

Убывающая Луна — с 4 по 15 число

Новолуние — 16–18 апреля

Растущая Луна — с 19 по 29 апреля

Растущая Луна — лучшее время для посадки плодов, овощей и цветов, которые дают урожай над землёй, а убывающая — для корнеплодов и подготовки почвы.

Календарь посадки на апрель 2026: что можно смело сеять и высаживать

Овощные культуры: помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы

помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы Зелень: салат, петрушка, укроп, шпинат, базилик, кинза и другие пряности

салат, петрушка, укроп, шпинат, базилик, кинза и другие пряности Корнеплоды: морковь, свёкла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон

морковь, свёкла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон Бобовые: горох, фасоль, бобы

горох, фасоль, бобы Особые культуры: капуста, спаржа, клубника и земляника

Кроме того, апрель — время подготовки сада: стоит продолжить обрезку плодовых деревьев, подкормить почву перегноем или компостом, замульчировать приствольные круги и поливать молодые деревца и кусты.

Для комнатных растений этот месяц также важен — самое время пересаживать и подкармливать цветы.

Благоприятные дни для посадок в апреле 2026 года

Помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы: 8, 14, 15, 22, 23

Лук на зелень, лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Капуста и спаржа: 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23

Редис, редька, дайкон: 1, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28

Морковь, свёкла, репа, корневой сельдерей: 1, 4, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Горох, бобы, фасоль: 9, 10, 19, 20, 21

Клубника, земляника: 14, 15, 20, 21

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.): 14, 15, 22, 23

Бахчевые культуры: 9, 10, 19

Однолетние, двулетние и многолетние цветы, луковичные и клубневые, комнатные растения: 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Посевной календарь на апрель 2026: полезные советы огородникам и садоводам

В апреле обязательно обращай внимание на температуру почвы: помидоры, перец и баклажаны лучше высаживать, когда почва прогреется до +15…+18°C.

В это время можно сеять томаты, перец, баклажаны, кабачки, огурцы под плёнку или в мини-тепличку — для более быстрого прорастания. Такое лёгкое укрытие отлично сохраняет тепло.

Для сохранения влаги и защиты от сорняков мульчируй землю — это сэкономит время и силы.

Корнеплоды (редис, морковь, свёкла и репа) хорошо прорастают в прохладной почве. Сей их в те дни, когда Луна убывающая или нейтральная — корни будут развиваться сильнее.

Бобовые культуры (горох и фасоль) хорошо развиваются на растущей Луне. Предварительно замачивай семена на 12–24 часа для более быстрого прорастания.

Для комнатных растений апрель — время активного роста: пересадка и лёгкая подкормка будут очень полезны.

