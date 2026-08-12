Допремьерный показ: на КиноБукете покажут фильм

В среду, 14 августа, киевляне и гости столицы смогут одними из первых увидеть документальную ленту, которая обещает изменить взгляд на современную Украину. В рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage (локация КиноБукет) состоится допремьерный показ полнометражного фильма Способные режиссера Кадима Тарасова.
Это не просто очередная хроника войны или сборник биографий. Это глубокое киноповествование о том, как ежедневная деятельность талантливых украинцев формирует будущее всего демократического мира.
Герои, олицетворяющие нацию
В центре фильма — личности, чьи имена известны далеко за пределами Украины, а их деятельность стала символом профессионализма и несокрушимости:
- Нобелевская лауреатка Александра Матвийчук;
- Певица Джамала;
- Скрипачка Богдана Пивненко;
- Музыкант и воин Тарас Компаниченко;
- Художник Анатолий Криволап;
- Группа DakhaBrakha;
- Кинооператор и фотограф Сергей Михальчук.
Хотя герои представляют разные сферы — от правозащиты до изобразительного искусства — их объединяет общая красная нить: способность созидать и защищать свободу даже в самые темные времена.
Шесть ценностей как фундамент государства
Драматургия фильма выстроена вокруг шести базовых ценностей Европейского Союза: верховенства права, человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и уважения прав человека. Лента ищет ответ на ключевой вопрос: что делает государство по-настоящему сильным? Ответ очевиден — люди, которые эти ценности защищают.
— Мы создавали Способных, чтобы показать миру Украину не только как страну, которая сражается, но и как страну, которая созидает. Украина уже сегодня вносит весомый вклад в развитие Европы и всего демократического мира, — подчеркивает продюсер фильма Андрей Ризоль.
Лента является ключевым элементом масштабного мультимедийного проекта Способные, который реализуется Ассоциацией Смотри украинское! в рамках инициативы Культура vs война.
Ранее одноименная фотовыставка Сергея Михальчука уже успела покорить европейские площадки, в частности Совет Европы в Страсбурге.
Главный месседж проекта принципиален: Европа и мир становятся сильнее вместе с Украиной. Мы — не просто страна, нуждающаяся в помощи, а равноправный партнер с уникальным опытом, мощной культурой и творческим потенциалом.
Показ фильма реализуется при поддержке Фонда МХП-Громаді, Представительства ЕС в Украине и при содействии Министерства иностранных дел.
Напомним, скоро состоится премьера документального фильма об обороне Покровска и одном из самых молодых генералов Украины.
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