Баклажаны в аджике на зиму: готовятся просто, съедаются быстро

Летом баклажаны стоят недорого, а вкусностей из них можно законсервировать немало. Вот тебе простой проверенный рецепт!

Не нужно ничего обжаривать или стерилизовать готовые банки. Чеснок и острый перец в аджике делают закуску умеренно острой, а баклажаны хорошо сохраняют форму.

Читай и готовь: рецепт баклажанов в аджике.

Баклажаны в аджике на зиму

Ингредиенты

баклажаны — 1 кг;

сладкий болгарский перец — 4–6 шт.;

острый перец — 1–2 стручка;

чеснок — 1 головка;

помидоры — 1 кг;

масло — 150 мл;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4–5 ст. л.;

уксус 9% — 2–3 ст. л.

Как приготовить баклажаны в аджике на зиму

Баклажаны помой, не очищай от кожуры — так они лучше будут держать форму. Нарежь брусочками или кружочками, слегка посоли и оставь на один час. Очисти сладкий перец от семян и перегородок, чеснок — от шелухи. Помидоры, сладкий и острый перец нарежь кусочками. Измельчи все подготовленные овощи блендером или пропусти через мясорубку. Через час промой баклажаны холодной водой и обсуши бумажным полотенцем. Измельченные овощи переложи в кастрюлю с толстым дном. Добавь соль, сахар и масло, перемешай и доведи до кипения. Убавь огонь и вари аджику 15–20 минут, периодически помешивая. Добавь баклажаны, осторожно перемешай и после закипания вари на слабом огне примерно 20 минут, пока они не станут мягкими. Влей уксус, осторожно перемешай и провари еще 3–5 минут. Разложи по стерилизованным банкам и закрой прокипяченными металлическими крышками. Переверни банки вверх дном, накрой полотенцем или одеялом и оставь, чтобы полностью остыли.

Готовую консервацию можно хранить просто на кухне или в комнате, даже необязательно выносить на холод.

А еще запиши себе рецепт: маринованные баклажаны на зиму, пикантные, ароматные и очень вкусные.

Источник фото: Рinterest.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!