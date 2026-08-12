Баклажаны в аджике на зиму: готовятся просто, съедаются быстро

Летом баклажаны стоят недорого, а вкусностей из них можно законсервировать немало. Вот тебе простой проверенный рецепт!
Не нужно ничего обжаривать или стерилизовать готовые банки. Чеснок и острый перец в аджике делают закуску умеренно острой, а баклажаны хорошо сохраняют форму.
Читай и готовь: рецепт баклажанов в аджике.
Баклажаны в аджике на зиму
Ингредиенты
- баклажаны — 1 кг;
- сладкий болгарский перец — 4–6 шт.;
- острый перец — 1–2 стручка;
- чеснок — 1 головка;
- помидоры — 1 кг;
- масло — 150 мл;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4–5 ст. л.;
- уксус 9% — 2–3 ст. л.
Как приготовить баклажаны в аджике на зиму
- Баклажаны помой, не очищай от кожуры — так они лучше будут держать форму. Нарежь брусочками или кружочками, слегка посоли и оставь на один час.
- Очисти сладкий перец от семян и перегородок, чеснок — от шелухи. Помидоры, сладкий и острый перец нарежь кусочками.
- Измельчи все подготовленные овощи блендером или пропусти через мясорубку.
- Через час промой баклажаны холодной водой и обсуши бумажным полотенцем.
- Измельченные овощи переложи в кастрюлю с толстым дном. Добавь соль, сахар и масло, перемешай и доведи до кипения.
- Убавь огонь и вари аджику 15–20 минут, периодически помешивая.
- Добавь баклажаны, осторожно перемешай и после закипания вари на слабом огне примерно 20 минут, пока они не станут мягкими.
- Влей уксус, осторожно перемешай и провари еще 3–5 минут.
- Разложи по стерилизованным банкам и закрой прокипяченными металлическими крышками.
- Переверни банки вверх дном, накрой полотенцем или одеялом и оставь, чтобы полностью остыли.
Готовую консервацию можно хранить просто на кухне или в комнате, даже необязательно выносить на холод.
А еще запиши себе рецепт: маринованные баклажаны на зиму, пикантные, ароматные и очень вкусные.
Источник фото: Рinterest.
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