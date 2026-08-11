Стиль жизни Еда и рецепты

Дыня в желе на зиму: рецепт приготовления ароматного десерта

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 августа 2026, 17:30 3 мин.
Дыня в желе на зиму: как приготовить необычный десерт
Фото Facebook

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