Солёные арбузы: пошаговый рецепт, как приготовить на зиму

Соленые арбузы — это необычная и вкусная закуска, которую легко приготовить в домашних условиях.Засолить их можно даже без бочки, используя обычные банки. Этот рецепт позволит наслаждаться любимым вкусом даже в холодное время года. Подготовка ингредиентов Для приготовления тебе понадобится небольшой арбуз с тонкой коркой. Его нужно тщательно вымыть, а затем порезать на удобные кусочки. При желании можешь удалить семена. Также подготовь ингредиенты для рассола. На каждые 2 литра воды возьми 1/2 стакана соли и 1/4 стакана сахара. Добавь специи по вкусу: перец горошком, гвоздику, лавровый лист или зёрна горчицы. Пошаговый рецепт Засолка. Раствори в воде соль и сахар, добавь специи. Разложи подготовленные кусочки арбуза в ёмкость и залей рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Оставь арбузы просаливаться на 24 часа. Консервация. После засолки вынь арбузы и разложи их в стерилизованные банки. Залей их свежим рассолом (если готовишь новый) или тем же, в котором они солились. Для лучшего хранения добавь немного 9% уксуса в каждую банку. Хранение. Плотно закрой банки крышками. Готовые соленые арбузы лучше всего хранить в прохладном месте. При правильных условиях они могут храниться до 1,5 месяца. Полезные советы Для лучшего вкуса и хранения добавляй в банки листья смородины, вишни или хрена. Если ты солишь арбузы в бочке, следи за процессом брожения, чтобы получить идеальный результат. Готовые арбузы следует хранить при температуре от 0 до -9°C. Убедись, что арбузы хорошо просолены, чтобы избежать порчи продукта. Ранее мы рассматривали причины снижения цен на арбузы в Украине, а также анализировали влияние факторов, способствующих этому процессу.