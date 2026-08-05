Огурцы с карри на зиму: два лучших рецепта для тех, кто любит индийские специи

Вкусно, немного экзотично и точно стоит того, чтобы попробовать заготовить на зиму — недаром же огурцы с карри уверенно держатся в трендах зимних заготовок.

В интернете есть несколько вариантов рецептов, мы предлагаем два лучших, чтобы ты выбрал(-а) на свой вкус: более сладкие и с умеренно пряным маринадом. Читай, готовь, угощай тех, кто дорог твоему сердцу.

Рецепт огурцов с приправой карри сладко-пикантных “бургерных”

Ингредиенты (на 3–4 банки по 0,5 л)

Огурцы — 1,5 кг (возьми маленькие целые или нарежь кружочками либо брусочками)

Репчатый лук — 2–3 шт.

Черный перец горошком — по 3–5 шт. в каждую банку

Вода — 1 л

Сахар — 300 г

Уксус (9%) — 200 мл

Соль (каменная) — 1,5 ст. л.

Приправа карри — 25–30 г (1 стандартный пакетик).

Как готовить огурцы с приправой карри сладко-пикантные

Замочи огурцы в очень холодной воде на 2–3 часа, чтобы они сохранили хруст. В кастрюлю налей воду, добавь сахар, соль, карри и уксус, доведи до кипения и сразу сними с огня. На дно стерилизованных банок положи нарезанный полукольцами лук и перец горошком, после чего плотно наполни банки огурцами. Залей огурцы горячим маринадом, поставь банки в кастрюлю с теплой водой (на дно обязательно положи полотенце) и стерилизуй после закипания: 0,5 л — 5–7 минут, а 1 л — 10 минут. Закатай крышками, переверни вверх дном и оставь под одеялом до полного остывания.

Хрустящие пряные огурцы с карри, чесноком и горчицей

Ингредиенты (на 3–4 банки по 0,5 л)

Огурцы — 1–1,2 кг (лучше всего разрежь вдоль на 4 части)

Лук — 1–2 шт.

Чеснок — 3–4 зубчика

Петрушка или укроп — 3–4 веточки

Семена горчицы — 1,5 ч. л.

Семена кориандра — 1 ч. л.

Гвоздика — 4–6 шт.

Вода — 1,2 л

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1,5 ст. л.

Уксус (9%) — 110 мл

Приправа карри — 1,5 ст. л.

Лавровый лист — 1–2 шт.

Как готовить пряные огурцы с карри на зиму

Замочи огурцы на 3 часа в холодной воде, срежь у них кончики и разрежь каждый вдоль на половинки или четвертинки. На дно каждой баночки положи веточку зелени, кусочки чеснока, несколько колец лука, немного семян горчицы, кориандра и 1–2 бутона гвоздики, а сверху вертикально и плотно уложи брусочки огурцов. В воду добавь соль, сахар, карри и лавровый лист, прокипяти 3–5 минут, влей уксус, снова доведи до кипения и сними с плиты. Залей огурцы этим горячим маринадом, накрой крышками и стерилизуй в кастрюле с водой в течение 10–12 минут с момента закипания. Герметично закрути банки, переверни, укутай одеялом и оставь остывать.

Источник фото: Рinterest.

Читай также, как приготовить огурцы Верес на зиму: домашний рецепт, а вкус — как в магазине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!