Огурцы с карри на зиму: два лучших рецепта для тех, кто любит индийские специи

Вкусно, немного экзотично и точно стоит того, чтобы попробовать заготовить на зиму — недаром же огурцы с карри уверенно держатся в трендах зимних заготовок.
В интернете есть несколько вариантов рецептов, мы предлагаем два лучших, чтобы ты выбрал(-а) на свой вкус: более сладкие и с умеренно пряным маринадом. Читай, готовь, угощай тех, кто дорог твоему сердцу.
Рецепт огурцов с приправой карри сладко-пикантных “бургерных”
Ингредиенты (на 3–4 банки по 0,5 л)
- Огурцы — 1,5 кг (возьми маленькие целые или нарежь кружочками либо брусочками)
- Репчатый лук — 2–3 шт.
- Черный перец горошком — по 3–5 шт. в каждую банку
- Вода — 1 л
- Сахар — 300 г
- Уксус (9%) — 200 мл
- Соль (каменная) — 1,5 ст. л.
- Приправа карри — 25–30 г (1 стандартный пакетик).
Как готовить огурцы с приправой карри сладко-пикантные
- Замочи огурцы в очень холодной воде на 2–3 часа, чтобы они сохранили хруст.
- В кастрюлю налей воду, добавь сахар, соль, карри и уксус, доведи до кипения и сразу сними с огня.
- На дно стерилизованных банок положи нарезанный полукольцами лук и перец горошком, после чего плотно наполни банки огурцами.
- Залей огурцы горячим маринадом, поставь банки в кастрюлю с теплой водой (на дно обязательно положи полотенце) и стерилизуй после закипания: 0,5 л — 5–7 минут, а 1 л — 10 минут.
- Закатай крышками, переверни вверх дном и оставь под одеялом до полного остывания.
Хрустящие пряные огурцы с карри, чесноком и горчицей
Ингредиенты (на 3–4 банки по 0,5 л)
- Огурцы — 1–1,2 кг (лучше всего разрежь вдоль на 4 части)
- Лук — 1–2 шт.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Петрушка или укроп — 3–4 веточки
- Семена горчицы — 1,5 ч. л.
- Семена кориандра — 1 ч. л.
- Гвоздика — 4–6 шт.
- Вода — 1,2 л
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 1,5 ст. л.
- Уксус (9%) — 110 мл
- Приправа карри — 1,5 ст. л.
- Лавровый лист — 1–2 шт.
Как готовить пряные огурцы с карри на зиму
- Замочи огурцы на 3 часа в холодной воде, срежь у них кончики и разрежь каждый вдоль на половинки или четвертинки.
- На дно каждой баночки положи веточку зелени, кусочки чеснока, несколько колец лука, немного семян горчицы, кориандра и 1–2 бутона гвоздики, а сверху вертикально и плотно уложи брусочки огурцов.
- В воду добавь соль, сахар, карри и лавровый лист, прокипяти 3–5 минут, влей уксус, снова доведи до кипения и сними с плиты.
- Залей огурцы этим горячим маринадом, накрой крышками и стерилизуй в кастрюле с водой в течение 10–12 минут с момента закипания.
- Герметично закрути банки, переверни, укутай одеялом и оставь остывать.
Источник фото: Рinterest.
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