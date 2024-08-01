Огурцы пикули как в McDonald’s —удиви домашних фирменной вкусняшкой

Маринованные огурцы пикули обладают непревзойденным вкусом огурчиков из гамбургеров в McDonald’s, и, как оказывается, ничего таинственно-фирменного и сверхсложного в их приготовлении нет. Хотя в составе маринада присутствуют два необычных ингредиента. Какие именно — читай рецепт и готовь эту невероятную вкусняшку.

Рецепт огурцов пикули как в McDonald’s

Для маринования тебе понадобится кроме привычных составляющих еще французская горчица и куркума. Последний ингредиент не только придает огурчикам желтый оттенок, но и очень полезен для здоровья.

огурцы — 1 кг;

лук — 300 граммов;

соль — 3 ст. ложки (приблизительно 50 граммов);

сахар — 300 граммов;

уксус яблочный 6% — 300 мл;

куркума -— 1 чайная кровать;

перец горошком — примерно 20 шт.;

горчица французская — 2 ст. ложки.

Как приготовить маринованные огурцы пикули как в McDonald’s

Щеткой тщательно промой огурцы и отрежь хвостики. Подготовленные таким образом овощи нарежь кольцами. Лук почисти и нашинкуй полукольцами. Добавь к огурцам. Посоли овощи. Перемешайте и оставь под гнетом на 3 часа, чтобы немного просолились, и пустили сок. Слей сок, слегка промой. Приготовь маринад: соедини уксус, сахар, куркуму, французскую горчицу и перец горошком. Перемешай и поставь на огонь. Доведи до кипения и подержи 3 минуты. Разложи овощей в пастеризованные банки. Закатай, переверни вверх дном, оберни чем-то теплым и оставь до полного охлаждения.

Пикули получатся кисло-сладкими, с пряными, с легким привкусом горчицы и ноткой куркумы. А рецепт непременно станет одним из твоих любимых!

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А если хочешь увидеть, как маринует пикули на зиму блоггер Анастасия Дмитришин — просмотри это короткое видео.

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Фото: скрин с youtube.

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