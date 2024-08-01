Огурцы пикули как в McDonald’s —удиви домашних фирменной вкусняшкой

Маринованные огурцы пикули обладают непревзойденным вкусом огурчиков из гамбургеров в McDonald’s, и, как оказывается, ничего таинственно-фирменного и сверхсложного в их приготовлении нет. Хотя в составе маринада присутствуют два необычных ингредиента. Какие именно — читай рецепт и готовь эту невероятную вкусняшку.
Для маринования тебе понадобится кроме привычных составляющих еще французская горчица и куркума. Последний ингредиент не только придает огурчикам желтый оттенок, но и очень полезен для здоровья.
Пикули получатся кисло-сладкими, с пряными, с легким привкусом горчицы и ноткой куркумы. А рецепт непременно станет одним из твоих любимых!
А если хочешь увидеть, как маринует пикули на зиму блоггер Анастасия Дмитришин — просмотри это короткое видео.
Раньше мы рассказывали, как приготовить огурцы с кетчупом чили и дали рецепт этой невероятно популярной консервации.
Фото: скрин с youtube.
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