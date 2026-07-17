Огурцы Верес на зиму: домашний рецепт, а вкус — как в магазине

Раскрываем секрет фирменной пикантной закуски и делимся рецептом огурцов Верес, как в магазине.

Огурцы Верес на зиму: в чем секрет вкуса “как в магазине”

Маринованные огурцы Верес отличаются от обычных консервированных своим вкусом, хрустящей текстурой и составом маринада. Разберем подробнее фирменные особенности:

Хрустящая текстура: перед консервированием огурцы нужно вымачивать 4–5 часов в ледяной воде. Во время термической обработки внимательно следи, чтобы не перегреть (не сварить) их. На производстве используется быстрая пастеризация, которая уничтожает бактерии, но сохраняет овощи плотными и упругими.

перед консервированием огурцы нужно вымачивать 4–5 часов в ледяной воде. Во время термической обработки внимательно следи, чтобы не перегреть (не сварить) их. На производстве используется быстрая пастеризация, которая уничтожает бактерии, но сохраняет овощи плотными и упругими. Фирменный вкус: чтобы получить максимально похожий на магазинный результат, не добавляй много листьев вишни, смородины или хрена — так получится вкусный “бабушкин” вариант. И обрати внимание: в рецепте используются семена горчицы — для “европейского” акцента.

чтобы получить максимально похожий на магазинный результат, не добавляй много листьев вишни, смородины или хрена — так получится вкусный “бабушкин” вариант. И обрати внимание: в рецепте используются семена горчицы — для “европейского” акцента. Кисло-сладкий маринад: эти огурцы не просто кислые. В них используется солидная порция сахара, которая смягчает уксус. Маринад получается насыщенным, пряным, и его приятно пить.

эти огурцы не просто кислые. В них используется солидная порция сахара, которая смягчает уксус. Маринад получается насыщенным, пряным, и его приятно пить. Небольшой размер плодов: лучше брать корнишоны или молодые огурчики, которые хорошо впитывают маринад.

Именно сочетание корнишонов, довольно большого количества сахара, умеренной кислотности и минимума специй делает этот рецепт максимально похожим на знаменитые магазинные огурцы Верес.

Огурцы по рецепту Верес

Ингредиенты на банку 1 л

600–700 г маленьких огурцов

2 зубчика чеснока

1 зонтик укропа

1 ч. л. семян горчицы

5–6 горошин черного перца

1 лавровый лист (по желанию)

кусочек острого перца (чили) — 0,5–1 см (по желанию)

Для маринада на 1 л воды

2 ст. л. соли (без горки)

4 ст. л. сахара (с горкой) — да, сахара должно быть много, это основа кисло-сладкого вкуса

70–90 мл 9% уксуса

Как приготовить маринованные огурцы Верес

Замочи овощи в холодной воде на 4–6 часов — это главный секрет хрусткости.

Хорошо вымой банки и крышки, простерилизуй их.

На дно банки положи укроп, чеснок, горчицу и перец.

Плотно уложи огурцы в банки. Желательно первые ряды ставить вертикально, а сверху уже укладывать более мелкие горизонтально.

Залей банки крутым кипятком до самого верха. Прикрой стерильными крышками и оставь на 15–20 минут. Огурцы должны прогреться, а вода — немного остыть.

Слей воду из банок обратно в кастрюлю. Добавь туда соль и сахар. Доведи до кипения, чтобы всё полностью растворилось. Как только закипит — выключи огонь и влей уксус.

Горячим маринадом залей огурцы в банках. Следи за цветом огурцов: они должны начать менять цвет с ярко-зеленого на оливковый.

Герметично закрути банки крышками, переверни вверх дном и оставь до полного остывания.

Теперь ты знаешь всё: именно сочетание корнишонов, большого количества сахара, умеренной кислотности и минимума специй делает этот рецепт максимально похожим на знаменитые магазинные огурцы.

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Источник фото: Рinterest.