Как правильно заморозить кабачки: свежие витамины на зиму

Как хотелось бы, чтобы все витаминные продукты всегда оставались в наших тарелках как летом, так и зимой. Некоторые из них мы уже научились хранить, а вот кое-чему приходится учиться. К примеру, как правильно замораживать кабачки.

Почему это нужно? Например, из них всегда можно приготовить оладьи или полезную пиццу, которая выводит вредные вещества из организма. Однако самое главное – это просто вкусно и наполняет зимний ужин летним шармом.

Кроме того, способов заморозить кабачки немало. А в морозильной камере они будут свежими целый год. Рассказываем ниже, как попробовать и себе подготовить порцию замороженных витаминов.

Как заморозить кабачки целыми

Сначала нужно хорошо помыть кабачки и высушить их с помощью кухонного или бумажного полотенца. Затем необходимо отрезать плодоножку кабачков, очистить их от кожуры и убрать сердцевину. После этого следует бланшировать кабачки, то есть опустить овощи на три минуты в кипящую воду, а затем охладить и просушить от лишней влаги. В конце нужно только положить кабачки в пакеты с вакуумным замком или в пищевые контейнеры и поместить в морозильную камеру.

Как заморозить кабачки кубиками

Механизм действия очень похож на предыдущий. Нужно промыть кабачки, просушить, очистить их от всего лишнего. Затем необходимо нарезать их кубиками размером 1-2 сантиметра и пробланшировать их в течение трех минут. В конце кабачки следует просушить и сложить небольшими порциями в пакеты или пищевые контейнеры и отправить на хранение в морозилку.

Как заморозить кабачки кольцами

Система достаточно проста и уже многим знакома. Промыть кабачки, просушить и очистить от плодоножки и кожуры. Затем нарезать кружочками толщиной примерно два сантиметра. Потом пробланшировать кабачки, высушить их, поместить маленькими порциями в пакеты и разместить в морозильной камере.

Как заморозить натертые кабачки

Сначала необходимо помыть кабачки, затем просушить и очистить от излишней кожуры, плодоножки и сердцевины. После этого овощи нужно натереть на большой терке, после чего массу расфасовать небольшими порциями в пакеты. Напоследок остается только разместить натертые кабачки в морозилке и пользоваться витаминным продуктом, когда захочется.

А если хочешь есть свежие витамины прямо здесь и сейчас, тогда читай, как приготовить кабачки с сыром в духовке по рецепту Клопотенко.

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