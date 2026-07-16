Стиль жизни Еда и рецепты

Как правильно заморозить кабачки: свежие витамины на зиму

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 16 июля 2026, 19:00 3 мин.
как заморозить кабачки на зиму
Фото Unsplash

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