Летние, нежные и легкие: как приготовить кабачки с сыром в духовке по рецепту Евгения Клопотенко

Несмотря на то, что мы сейчас не замечаем смену сезонов, приход лета не остановить. Оно несет с собой не только жару, но и сезонные овощи и фрукты. А чтобы иметь силы для борьбы с оккупантами, нужно насытить организм витаминами. В этом нам поможет рецепт кабачков в духовке от Евгения Клопотенко.

На полках магазинов уже появились кабачки, из которых когда-то в детстве мама готовила оладьи. Что же еще простое, но столь же вкусное приготовить из кабачка?

Всегда на помощь придет духовка, которая сделает большую часть работы за нас. Нужно только поставить в нее блюдо и затем наслаждаться невероятным вкусом — кабачками с сыром.

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Рецепт кабачков с сыром в духовке

Всего несколько составляющих, умело соединенных между собой, могут заиграть новыми красками на твоих вкусовых рецепторах. Нежная итальянская моцарелла и родные сыр с кабачками лишат чувства обыденности сегодняшний обед или ужин.

Ингредиенты

кабачок — 2 шт.

творог — 200 г

сыр моцарелла (твердый) — 100 г

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала необходимо разогреть духовку до 180 °С. В это время можно вымыть кабачки и разрезать их вдоль на две части. После этого вынуть мякоть с помощью ложки.

Затем натереть моцареллу и смешать с творогом до однородного состояния. Посолить и поперчить смесь.

Финальный шаг — наполнить кабачковые лодочки творожной массой, выложить их на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку на 20 минут.

Запеканка из кабачков

Еще одно блюдо, но несколько более сложное ждет своего приготовления. Нежная по структуре, но пикантная благодаря лимону запеканка не оставит равнодушным и голодным никого.

Ингредиенты

кабачки (средние или цуккини) — 2 шт.

лимон (цедра и сок) — 1 шт.

чабрец — 5-7 веточек

грецкие орехи — 50 г

творог — 200-250 г

сыр моцарелла — 200-250 г

подсолнечное масло (для смазывания формы)

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно помыть кабачки и высушить их бумажным полотенцем. Затем обрезать хвостики с обеих сторон и нарезать тонкими слайсами. После этого добавить цедру лимона, а затем сбрызнуть слайсы соком половины или целого лимона.

Далее посолить и поперчить все, добавить листья тимьяна и перемешать. После этого нужно все оставить на 10-15 минут, чтобы кабачки выпустили лишнюю жидкость.

Форму для запекания смазать подсолнечным маслом и равномерно распределить половину слайсов кабачков в ней, перед этим слегка отжав лишнюю жидкость.

Затем посыпать все половиной творога и натертой моцареллой. Далее сверху сырной массы снова разместить оставшиеся слайсы кабачков, а после этого снова высыпать сыр и моцареллу.

Измельченные грецкие орехи высыпать на верхушку блюда, а затем разместить в духовке и запекать в течение 25-30 минут при температуре 180 °С в режиме конвекции.

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