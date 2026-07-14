Сладкие огурцы на зиму: рецепт, который удается с первого раза

В августе хозяйки традиционно начинают сезон домашней консервации. Если классические соленые огурцы уже стали привычной заготовкой, стоит попробовать еще один проверенный вариант — сладкие маринованные огурцы.
Они получаются хрустящими, ароматными и имеют приятный сладковато-пикантный вкус, который отлично дополняет мясные блюда, картофель и праздничные закуски.
Сладкие огурцы на зиму: что понадобится
Чтобы они получились ароматными и хрустящими, важно соблюдать пропорции ингредиентов. Для двух литровых банок понадобится простой набор продуктов.
Для двух литровых банок необходимо подготовить:
- 2 кг небольших огурцов;
- 10 г корня хрена;
- 4 зубчика чеснока;
- 4 листа смородины;
- 2 листа вишни;
- 4 лавровых листа;
- 15 горошин черного перца;
- 5 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. соли;
- 4 ст. л. 9% уксуса;
- 2 литра воды.
Для этой консервации лучше всего подходят молодые овощи длиной до 10 сантиметров. Если хочется сделать вкус более пикантным, в каждую банку можно добавить несколько кусочков перца чили.
Сладкие маринованные огурцы на зиму: пошаговый рецепт
Перед маринованием их тщательно вымой, обрежь кончики и залей холодной водой на 2–3 часа. Такой простой прием поможет сделать овощи особенно хрустящими после консервации.
Пока они вымачиваются, подготовь банки. Их нужно простерилизовать любым удобным способом, а крышки прокипятить.
На дно каждой банки выложите листья смородины и вишни, чеснок, корень хрена, лавровый лист и черный перец. После этого плотно заполните банки огурцами.
Вскипяти воду, залей ею банки и оставьте примерно на 15 минут. Затем воду перелей обратно в кастрюлю, добавь соль, сахар, уксус, оставшиеся лавровые листья и горошины перца. После закипания варите маринад еще около пяти минут.
Готовым горячим маринадом во второй раз залей, сразу закатай стерилизованными крышками, переверни банки вверх дном и хорошо укутай одеялом до полного остывания.
Как хранить сладкие хрустящие огурцы на зиму
После остывания банки можно перенести в прохладное темное место — кладовую, погреб или подвал. Уже через несколько недель огурцы хорошо промаринуются, а зимой порадуют приятным хрустом и насыщенным вкусом.
Такие сладкие консервированные вкусности на зиму отлично подходят как самостоятельная закуска, а также станут прекрасным дополнением к мясным блюдам, гарнирам и праздничному столу. Их часто съедают первыми среди всех домашних заготовок.
Ранее мы рассказывали, зачем замачивать огурцы перед консервацией. Именно этот простой шаг помогает сделать домашние заготовки хрустящими — подробнее читайте в материале.
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