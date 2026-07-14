Сладкие огурцы на зиму: рецепт, который удается с первого раза

В августе хозяйки традиционно начинают сезон домашней консервации. Если классические соленые огурцы уже стали привычной заготовкой, стоит попробовать еще один проверенный вариант — сладкие маринованные огурцы.

Они получаются хрустящими, ароматными и имеют приятный сладковато-пикантный вкус, который отлично дополняет мясные блюда, картофель и праздничные закуски.

Сладкие огурцы на зиму: что понадобится

Чтобы они получились ароматными и хрустящими, важно соблюдать пропорции ингредиентов. Для двух литровых банок понадобится простой набор продуктов.

Для двух литровых банок необходимо подготовить:

2 кг небольших огурцов;

10 г корня хрена;

4 зубчика чеснока;

4 листа смородины;

2 листа вишни;

4 лавровых листа;

15 горошин черного перца;

5 ст. л. сахара;

3 ст. л. соли;

4 ст. л. 9% уксуса;

2 литра воды.

Для этой консервации лучше всего подходят молодые овощи длиной до 10 сантиметров. Если хочется сделать вкус более пикантным, в каждую банку можно добавить несколько кусочков перца чили.

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Сладкие маринованные огурцы на зиму: пошаговый рецепт

Перед маринованием их тщательно вымой, обрежь кончики и залей холодной водой на 2–3 часа. Такой простой прием поможет сделать овощи особенно хрустящими после консервации.

Пока они вымачиваются, подготовь банки. Их нужно простерилизовать любым удобным способом, а крышки прокипятить.

На дно каждой банки выложите листья смородины и вишни, чеснок, корень хрена, лавровый лист и черный перец. После этого плотно заполните банки огурцами.

Вскипяти воду, залей ею банки и оставьте примерно на 15 минут. Затем воду перелей обратно в кастрюлю, добавь соль, сахар, уксус, оставшиеся лавровые листья и горошины перца. После закипания варите маринад еще около пяти минут.

Готовым горячим маринадом во второй раз залей, сразу закатай стерилизованными крышками, переверни банки вверх дном и хорошо укутай одеялом до полного остывания.

Как хранить сладкие хрустящие огурцы на зиму

После остывания банки можно перенести в прохладное темное место — кладовую, погреб или подвал. Уже через несколько недель огурцы хорошо промаринуются, а зимой порадуют приятным хрустом и насыщенным вкусом.

Такие сладкие консервированные вкусности на зиму отлично подходят как самостоятельная закуска, а также станут прекрасным дополнением к мясным блюдам, гарнирам и праздничному столу. Их часто съедают первыми среди всех домашних заготовок.

Ранее мы рассказывали, зачем замачивать огурцы перед консервацией. Именно этот простой шаг помогает сделать домашние заготовки хрустящими — подробнее читайте в материале.

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