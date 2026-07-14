Солодкі огірки на зиму: рецепт, який вдається з першого разу

У серпні господині традиційно розпочинають сезон домашньої консервації. Якщо класичні солоні огірки вже стали звичною заготівлею, варто спробувати ще один перевірений варіант — солодкі мариновані огірки.

Вони виходять хрусткими, ароматними та мають приємний солодкувато-пікантний смак, який чудово доповнює м’ясні страви, картоплю чи святкові закуски.

Солодкі огірки на зиму: що знадобиться

Щоб вони вдалися ароматними та хрусткими, важливо дотримуватися пропорцій інгредієнтів. Для двох літрових банок знадобиться простий набір продуктів.

Для двох літрових банок потрібно підготувати:

2 кг невеликих огірків;

10 г кореня хрону;

4 зубчики часнику;

4 листки смородини;

2 листки вишні;

4 лаврові листки;

15 горошин чорного перцю;

5 ст. л. цукру;

3 ст. л. солі;

4 ст. л. 9% оцту;

2 літри води.

Для цієї консервації найкраще підходять молоді овочі довжиною до 10 сантиметрів. Якщо хочеться зробити смак більш пікантним, у кожну банку можна покласти кілька шматочків перцю чилі.

Солодкі мариновані огірки на зиму: покроковий рецепт

Перед маринуванням їх ретельно вимий, обріж кінчики та залий холодною водою на 2–3 години. Такий простий прийом допоможе зробити овочі особливо хрусткими після консервації.

Поки огірки вимочуються, підготуйте банки. Їх потрібно простерилізувати будь-яким зручним способом, а кришки прокип’ятити.

На дно кожної банки викладіть листя смородини та вишні, часник, корінь хрону, лавровий лист і чорний перець. Після цього щільно заповніть банки огірками.

Закип’яти воду, залий нею банки та залиш приблизно на 15 хвилин. Потім воду перелий назад у каструлю, додай сіль, цукор, оцет, решту лаврового листя та горошини перцю. Після закипання варіть маринад ще близько п’яти хвилин.

Готовим гарячим маринадом вдруге залий, одразу закатай стерилізованими кришками, переверни банки догори дном і добре укутайт ковдрою до повного охолодження.

Як зберігати солодкі хрусткі огірки на зиму

Після охолодження банки можна перенести у прохолодне темне місце — комору, льох або підвал. Уже через кілька тижнів огірки добре промаринуються, а взимку порадують приємним хрустом і насиченим смаком.

Такі солодкі консервовані смаколики на зиму чудово смакують як самостійна закуска, а також стануть гарним доповненням до м’ясних страв, гарнірів і святкового столу. Їх часто з’їдають першими серед усіх домашніх заготовок.

Раніше ми розповідали, навіщо замочувати огірки перед консервацією.Саме цей простий крок допомагає зробити домашні закрутки хрусткими — детальніше читай у матеріалі.

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