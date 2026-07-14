Фінал ЧС-2026: коли буде вирішальний матч та де він пройде

Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який уперше в історії приймають одразу три країни — США, Канада та Мексика, виходить на фінішну пряму. До завершення турніру залишилося лише кілька поєдинків, а головна інтрига — хто стане новим чемпіоном світу — розкриється вже найближчими днями.

Цьогорічний мундіаль уже увійшов в історію. Вперше до півфіналу пробилися збірні, які займають перші чотири місця у світовому рейтингу ФІФА.

Фінал ЧС-2026: де пройде вирішальний матч

Головний матч турніру прийматиме стадіон MetLife Stadium, який розташований в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі (США).

Арена є однією з найбільших у Північній Америці та здатна вмістити близько 82,5 тисячі глядачів. Саме тут визначиться володар головного футбольного трофея планети.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначила, що фінал чемпіонату світу 2026 року відбудеться у неділю, 19 липня. Саме цього дня дві найсильніші збірні турніру вийдуть на поле, щоб поборотися за звання чемпіона світу.

Для українських уболівальників стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Очікується, що фінал стане однією з найрейтинговіших спортивних подій року, адже за матчем традиційно стежитимуть сотні мільйонів глядачів у всьому світі.

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Де дивитися фінал ЧС-2026

В Україні офіційним транслятором чемпіонату світу є MEGOGO.

Наживо фінальний поєдинок можна буде переглянути на каналі Megogo Футбол Перший. Крім того, матч покажуть безкоштовно на телеканалі Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Титул чинного чемпіона світу належить збірній Аргентини. У фіналі чемпіонату світу 2022 року в Катарі аргентинці перемогли команду Франції у драматичній серії післяматчевих пенальті та втретє у своїй історії завоювали головний футбольний трофей.

Раніше ми писали про рейтинг збірних ФІФА 2026: хто очолює список найкращих футбольних команд світу.

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