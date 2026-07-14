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Фінал ЧС-2026: коли буде вирішальний матч та де він пройде

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Липня 2026, 17:00 2 хв.
Фінал ЧС-2026: коли буде вирішальний матч та де він пройде
Фото Pixabay

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