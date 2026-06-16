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Чому Італія не потрапила на Чемпіонат світу 2026 з футболу — причини крім поразки

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Червня 2026, 21:00 3 хв.
чому Італія не потрапила на ЧС-2026 з футболу
Фото Pexels

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