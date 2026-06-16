Чому Італія не потрапила на Чемпіонат світу 2026 з футболу — причини крім поразки

Чотириразовий чемпіон світу з футболу, збірна Італії, не змогла пробитися на фінальну частину Чемпіонату світу 2026 року, зазнавши сенсаційної поразки у фіналі плей-оф кваліфікації.

Читай в матеріалі, чому Італія не потрапила на ЧС-2026 з футболу та в чому причина невдач збірної.

Чому Італія не потрапила на ЧС-2026 з футболу

У вирішальному стиковому поєдинку італійці поступилися збірній Боснії та Герцеговини в серії післяматчевих пенальті після того, як основний і додатковий час завершилися внічию з рахунком 1:1.

Для італійського футболу цей результат став катастрофічним, оскільки команда встановила абсолютний історичний антирекорд: вперше в історії світового футболу збірна, яка раніше володіла титулом чемпіона світу, пропустить три Мундіалі поспіль.

Перебіг фінального матчу проти Боснії та Герцеговини розвивався для підопічних Дженнаро Гаттузо вкрай суперечливо.

Італійці зуміли оформити швидкий гол уже на 15-й хвилині зусиллями нападника Мойзе Кіна, проте наприкінці першого тайму ситуація різко погіршилася через вилучення провідного захисника Алессандро Бастоні.

Залишившись у меншості на весь другий тайм, італійська збірна тривалий час стримувала атаки господарів поля, які грали за шаленої підтримки рідних трибун.

Проте під завісу основного часу боснійський форвард Харіс Табакович скористався чисельною перевагою своєї команди і зрівняв рахунок.

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У серії післяматчевих пенальті психологічний та ігровий тиск виявився сильнішим за італійців: боснійські футболісти бездоганно реалізували всі чотири одинадцятиметрові удари, тоді як гравці Скуадри Адзурри змогли забити лише один м’яч із трьох спроб, завершивши серію з розгромним рахунком 1:4.

Головний тренер Дженнаро Гаттузо та лідери команди не стримували сліз після фінального свистка, назвавши цей виліт величезним розчаруванням і національною ганьбою.

Невдалий виступ італійців на стадії плей-оф став продовженням тривалого кубкового прокляття, адже збірна тричі поспіль вилітала саме на етапі стикових матчів.

У межах відбору на ЧС-2018 Італія за сумою двох матчів капітулювала перед Швецією, а у кваліфікації до ЧС-2022 сенсаційно програла в основний час Північній Македонії з рахунком 0:1.

Провал національної команди викликав бурхливу дискусію серед провідних футбольних функціонерів Європи.

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив на захист керівника Італійської федерації футболу Габріеле Гравіни, підкресливши, що провина за поразку не повинна покладатися виключно на спортивне керівництво чи тренерський штаб.

На думку Чеферіна, як зазначає Football Online, головною глибинною проблемою є застаріла футбольна інфраструктура Італії, яка наразі вважається однією з найгірших у Європі, а також деструктивні відносини між суто спортивною та загальною державною політикою.

Цю думку підтримав і колишній керівник міланського Мілана Адріано Галліані, який закликав дивитися на кризу комплексно.

Галліані зазначив, що національна збірна завжди є прямим дзеркалом внутрішнього чемпіонату, а сучасна Серія А втратила колишній статус і перетворилася на транзитну лігу для топ-футболістів, що суттєво обмежило вибір якісних виконавців для головної команди країни.

Попри масштабну кризу, Італія залишається великою футбольною державою, яка потребує глибоких структурних реформ для повернення на світовий престол.

Раніше ми розповідали про розклад усіх матчів Чемпіонату світу 2026 — читай в матеріалі, коли грають команди.

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