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Почему Италия не попала на Чемпионат мира 2026 по футболу – причины кроме поражения

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 июня 2026, 21:00 3 мин.
почему Италия не попала на ЧМ-2026 по футболу
Фото Pexels

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