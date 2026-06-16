Почему Италия не попала на Чемпионат мира 2026 по футболу – причины кроме поражения

Четырехкратный чемпион мира по футболу, сборная Италии, не смогла пробиться на финальную часть Чемпионата мира 2026 года, потерпев сенсационное поражение в финале плей-офф квалификации.

Читай в материале, почему Италия не попала на ЧМ-2026 по футболу и в чем причина неудач сборной.

Почему Италия не попала на ЧМ-2026 по футболу

В решающем пиковом поединке итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти после того, как основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 1:1.

Для итальянского футбола этот результат стал катастрофическим, поскольку команда установила абсолютный исторический антирекорд: впервые в истории мирового футбола сборная, ранее владевшая титулом чемпиона мира, пропустит три Мундиаля подряд.

Течение финального матча против Боснии и Герцеговины развивалось для подопечных Дженнаро Гаттузо крайне противоречиво.

Итальянцы сумели оформить быстрый гол уже на 15-й минуте усилиями нападающего Мойзе Кина, однако в конце первого тайма ситуация резко ухудшилась из-за удаления ведущего защитника Алессандро Бастони.

Оставшись в меньшинстве на весь второй тайм, итальянская сборная долго сдерживала атаки хозяев поля, которые играли при безумной поддержке родных трибун.

Однако под занавес основного времени боснийский форвард Харис Табакович воспользовался численным преимуществом своей команды и сравнял счет.

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В серии послематчевых пенальти психологическое и игровое давление оказалось сильнее итальянцев: боснийские футболисты безупречно реализовали все четыре одиннадцатиметровых удара, тогда как игроки Скуадры Адзурры смогли забить лишь один мяч из трех попыток, завершив серию с разгромным счетом 1:4.

Главный тренер Дженнаро Гаттузо и лидеры команды не сдерживали слез после финального свистка, назвав этот вылет огромным разочарованием и национальным позором.

Неудачное выступление итальянцев на стадии плей-офф стало продолжением длительного кубкового проклятия, ведь сборная трижды подряд вылетала именно на этапе стыковых матчей.

В рамках отбора на ЧМ-2018 Италия по сумме двух матчей капитулировала перед Швецией, а в квалификации в ЧМ-2022 сенсационно проиграла в основное время Северной Македонии со счетом 0:1.

Провал национальной команды вызвал бурную дискуссию среди ведущих футбольных функционеров Европы.

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил в защиту руководителя Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины, подчеркнув, что вина за поражение не должна полагаться исключительно на спортивное руководство или тренерский штаб.

По мнению Чеферина, как отмечает Football Online, главной глубинной проблемой является устаревшая футбольная инфраструктура Италии, которая считается одной из худших в Европе, а также деструктивные отношения между чисто спортивной и общей государственной политикой.

Это мнение поддержал и бывший руководитель миланского Милана Адриано Галлиани, призвавший смотреть на кризис комплексно.

Галлиани отметил, что национальная сборная всегда является прямым зеркалом внутреннего чемпионата, а современная Серия А потеряла прежний статус и превратилась в транзитную лигу для топ-футболистов, что существенно ограничило выбор качественных исполнителей для главной команды страны.

Несмотря на масштабный кризис, Италия остается крупным футбольным государством, нуждающимся в глубоких структурных реформах для возвращения на мировой престол.

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