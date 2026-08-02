Какой хлеб лучше есть для здоровья кишечника: советы врачей

Здоровая микрофлора кишечника — это настоящий фундамент нашего организма. Она отвечает буквально за все: от бесперебойного пищеварения до крепкого иммунитета и быстрого обмена веществ. Многие считают, что ради стройной фигуры и здоровья придется навсегда вычеркнуть из меню любимые сэндвичи или утренние тосты.

Но врачи успокаивают: хлеб можно и нужно есть. Главное — знать, что именно искать на полках супермаркетов.

Американский диетолог Стефани Крабтри развенчивает популярный миф, убеждая, что правильный хлеб абсолютно гармонично вписывается в здоровый рацион. Весь секрет кроется в клетчатке. Об этом пишет Prevention.

Почему кишечник на самом деле любит хлеб

Выпечка, содержащая цельное зерно, семена или орехи, работает как лучшее топливо для полезных бактерий в нашем желудочно-кишечном тракте. Когда микробиом переваривает эту клетчатку, образуются так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. Звучит как сложный химический термин, но именно эти вещества творят чудеса: они снимают воспаление, защищают слизистую оболочку, улучшают общее пищеварение и даже служат профилактикой рака толстой кишки.

Итак, какой хлеб положить в корзину? Гастроэнтеролог из Калифорнии Рудольф Бедфорд и диетолог Стефани Крабтри составили свой топ лучших вариантов.

Абсолютный чемпион: хлеб из пророщенного зерна

Оба эксперта сходятся во мнении: если есть возможность, всегда выбирайте хлеб из пророщенного цельного зерна (на Западе его часто называют хлебом Иезекииля).

Почему именно он? Во-первых, вместо пустой рафинированной белой муки здесь используется цельное зерно, а это означает максимальную дозу белка и клетчатки. Во-вторых, сам процесс проращивания перед помолом разрушает так называемые антинутриенты. Проще говоря, такой хлеб намного легче переваривается, а ваш организм без проблем извлекает из него все витамины и минералы.

Настоящая закваска — бальзам для желудка

Еще один безоговорочный фаворит медиков — цельнозерновой хлеб длительной ферментации, то есть на настоящей закваске.

По словам доктора Бедфорда, во время длительного брожения дрожжи сами расщепляют часть углеводов, фактически выполняя стартовую работу за ваш желудок.

— В кишечнике такой хлеб ведет себя практически как пребиотик, — объясняет гастроэнтеролог.

Это настоящее спасение для людей, у которых чувствительный желудок или синдром раздраженного кишечника. Кроме того, диетолог Стефани Крабтри добавляет еще один весомый плюс: благодаря своей структуре хлеб на закваске обеспечивает более мягкую реакцию уровня сахара в крови, защищая вас от резких скачков глюкозы после еды.

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Альтернатива для гурманов: древние злаки

Специфическая плотная текстура пророщенного зерна или легкая кислинка закваски нравится далеко не всем. Если вы ищете что-то другое, Стефани Крабтри советует присмотреться к выпечке из древних злаков.

Речь идет о муке из спельты (полбы), однозернянки или хорасана. Это не только отличный способ разнообразить свое ежедневное меню, но и прекрасный источник уникальных растительных соединений, витаминов и той самой жизненно необходимой клетчатки, от которой ваш микробиом будет в восторге.

Не стоит демонизировать хлеб. Любое изделие из цельнозерновой муки (будь то пшеничной или ржаной) уже обеспечит вас неплохой порцией клетчатки.

Если у вас есть любимый проверенный бренд, который печет хлеб с минимальным, понятным составом без лишних химических добавок — смело ешьте его и дальше.

Но если ты готов немного поэкспериментировать со вкусами ради собственного здоровья, обязательно дайте шанс закваске или пророщенному зерну. Они не только легко усваиваются, но и действительно питают ваш организм изнутри. Кто знает, возможно, вы найдете своего нового гастрономического фаворита.

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