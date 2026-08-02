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Меньше сахара до двух лет — здоровый мозг в старости: неожиданный вывод ученых

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 августа 2026, 12:00 3 мин.
Первая конфета может подождать: почему ученые советуют не спешить со сладким
Фото Pexels

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