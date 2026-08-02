Меньше сахара до двух лет — здоровый мозг в старости: неожиданный вывод ученых

Когда ребенку можно давать первую конфету? Это один из самых популярных вопросов среди молодых родителей. Новое масштабное исследование подсказывает: чем позже, тем лучше. Оказывается, если жестко ограничить сахар в рационе малыша до двух лет, это может стать своеобразным щитом для его мозга от деменции спустя многие десятилетия.

Доказать эту теорию в современных условиях было бы почти невозможно, поэтому ученые прибегли к хитрости и использовали уникальный исторический прецедент — так называемый естественный эксперимент времен Второй мировой войны. Об этом пишет BBC.

Продуктовые карточки как спасение для нейронов

Команда исследователей из Гонконгского университета науки и технологий решила заглянуть в прошлое Великобритании. Они проанализировали медицинские данные почти 65 тысяч британцев из масштабной базы UK Biobank.

Главное внимание было сосредоточено на сентябре 1953 года. Именно тогда в Соединенном Королевстве окончательно отменили жесткое нормирование продуктов, которое действовало еще со времен войны. Цифры говорят сами за себя: пока действовали ограничения, среднестатистический британец съедал около 41 грамма сахара в день (это примерно 10 кубиков). Но как только лимиты сняли, потребление сладостей мгновенно выросло вдвое — до 80 граммов.

Ученые сравнили две группы людей: тех, чьи первые два года жизни прошли в эпоху дефицита и продуктовых карточек, и тех, кто родился уже после «сахарной свободы».

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Поразительные результаты: риск болезни снижается на четверть

Результаты работы, которые уже опубликовал авторитетный журнал Neurology, оказались крайне интересными:

Те участники исследования, которые в первые 1000 дней своей жизни (включая период беременности матери) употребляли минимум сахара, имели на 23% более низкий риск развития деменции в пожилом возрасте;

Даже если когнитивные нарушения все же настигали этих людей, диагноз им ставили в среднем на 2,5 года позже, чем их ровесникам с более сладким детством.

Автор исследования Цзячжэнь Чжэн уверен: такие данные прямо указывают на то, что формирование рациона в раннем возрасте закладывает долгосрочный фундамент для здоровья нашего мозга.

Несмотря на красивую статистику, научный мир воспринял исследование с присущим ему здоровым скептицизмом. Главная претензия — это лишь наблюдение, а не стопроцентное доказательство причинно-следственной связи.

Рейчел Ричардсон из независимой медицинской сети Cochrane напоминает, что правила ухода за детьми в 1940–1950-х годах существенно отличались от современных. Тогда младенцам значительно раньше вводили прикорм, что тоже могло повлиять на формирование их иммунитета и нервной системы. Кроме того, ученые не знают с точностью до грамма, сколько сахара съел каждый конкретный ребенок — они ориентируются лишь на общую эпоху.

Профессор клинической фармации Иэн Мейдмент из Университета Астона назвал идею интересной, но подчеркнул недостаток доказательств. По его словам, связывать современную болезнь пожилого человека исключительно с тем, что он ел 80 лет назад, не совсем корректно. Ведь на протяжении жизни на мозг влияют тысячи других факторов — от стрессов и экологии до вредных привычек.

Впрочем, как справедливо заметила доктор Сара Родригес из благотворительной организации Alzheimer’s Research UK, ждать идеальных доказательств необязательно. Здоровое, сбалансированное питание с минимумом добавленного сахара — это в любом случае лучшая инвестиция в свое здоровье. И начать вносить полезные изменения в рацион, как собственный, так и детский, никогда не поздно.

Летом же актуален другой вопрос: можно ли давать ребенку сезонные ягоды и с какого возраста? Мы объясняли это в нашем другом материале.

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