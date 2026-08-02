В случае ядерной войны: в Британии продают тайный бункер

В городе Фолкстон, что в английском графстве Кент, на рынке недвижимости появился нетипичный лот — подземный бункер, построенный для выживания в случае атомного удара. Стартовая цена объекта, по данным BBC, составляет 45 000 фунтов стерлингов (примерно 2,4 млн гривен).

Четыре метра под землю: как устроено убежище

Снаружи сооружение выглядит как два невзрачных куска бетона, брошенных посреди участка. Однако под ними скрывается полноценный пост наблюдения Королевского корпуса (Royal Observation Corps), возведенный Министерством обороны в 1971 году.

Сэм Фогарти, представитель агентства недвижимости Miles & Barr, отмечает, что объект мастерски замаскирован. На глубину четырех метров ведет только один вход — через вертикальный люк по лестнице. Несмотря на специфичность, агент называет помещение довольно просторным.

Бункер был частью сети из 1500 аналогичных постов, разбросанных по всей территории Великобритании. В разгар Холодной войны их задачей было фиксировать ядерные взрывы и отслеживать движение радиоактивных осадков. Конкретно этот пост прекратил активную работу только в 1991 году.

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Хотя внутри не осталось аутентичного военного оборудования или мебели, техническое состояние постройки специалисты оценивают как удовлетворительное:

Стены сухие, признаков подтопления нет;

Внутри сохраняется стабильная температура в течение всего года, независимо от погоды снаружи.

Объект расположен недалеко от главной дороги, что является большой редкостью для таких закрытых локаций.

— Такие сайты попадают в продажу крайне редко. Это невероятный лот, и нам приятно работать с ним на рынке, — рассказал Фогарти в эфире BBC Radio Kent.

На сегодняшний день этот бункер считается одним из последних уцелевших образцов своей эпохи. Его покупателем может стать как коллекционер военной истории, так и человек, ищущий максимально изолированное пространство для собственных нужд.

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