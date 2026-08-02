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В случае ядерной войны: в Британии продают тайный бункер

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 августа 2026, 09:00 2 мин.
Секретный бункер в Британии продают за $57 000
Фото Pexels

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