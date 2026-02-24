Зеленский впервые показал бункер на Банковой, где работал в начале войны

Сегодня, 24 февраля, исполняется ровно четыре года с момента, когда российский диктатор планировал взять Киев за три дня. К этой символической дате президент Владимир Зеленский обратился к народу из особого места — маленькой комнаты в бункере на Банковой, двери которой впервые открылись для широкой публики. Именно здесь в феврале 2022 года началась история нашей несокрушимости.

В своем обращении президент вспомнил первые часы хаоса, которые превратились в четыре года стойкости.

Зеленский впервые показал бункер на Банковой

Зеленский подчеркнул, что именно в этом кабинете состоялись его первые разговоры с мировыми лидерами, когда судьба Украины висела на волоске.

Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой — здесь состоялись мои первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Я здесь говорил с Президентом Байденом и именно здесь услышал: Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь. И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси, — вспоминает Владимир Зеленский.

Сейчас этот объект пустой, однако в начале вторжения здесь работали сотни людей: правительство, команда президента, военные. Именно отсюда выгрызали первые пакеты санкций и партии оружия, которые помогли стране устоять.

От бронежилетов до собственных дронов: как изменилась Украина за четыре года

Президент провел параллель между первыми днями, когда Украина просила лишь средства защиты, и настоящим временем, когда страна стала мощным субъектом оборонной промышленности.

Украина прошла путь от точки, когда нам передавали бронежилеты, до точки, когда мы сами производим более 3 миллионов FPV-дронов в год. От времён, когда мы восхищались Джавелинами, до дня, когда у нас есть свои Сичень, Вампир, Паляниця, Фламинго, — подчеркнул глава государства.

Буча, Ирпень, Мариуполь: президент напомнил о цене каждого дня борьбы

Зеленский напомнил о страшной цене, которую Украина платит ежедневно: Буча, Ирпень, Мариуполь, Охматдет в Киеве. Он поименно вспомнил героев, чьи жизни оборвала война: Да Винчи, Гренку, Джуса, Мациевского и многих других.

Президент заверил, что ни одно мирное соглашение не обесценит эти годы борьбы:

Мой главный посыл — не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, всё, что Украина прошла. Нельзя, нельзя это отдать, забыть, предать.

Украина, вдохновляющая планету

Глава государства поблагодарил каждого украинца за выдержку в самую тяжёлую зиму в истории и подчеркнул: Путин не сломил украинцев и не достиг ни одной из своих целей.

Мы защитили независимость, мы не проиграли государственность. Украина существует, и не только на карте. Украина — субъект международных отношений. Путин не сломил украинцев. Не победил в этой войне. Мы сохранили Украину и мы сделаем все, чтобы добиться мира и справедливости, — резюмировал президент.

Завершая свое обращение, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина — это субъект международных отношений, который говорит с миром на равных и не позволит диктовать себе условия, играющие на руку агрессору.

