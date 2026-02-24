Для тебя Новости

Зеленский впервые показал бункер на Банковой, где работал в начале войны

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 февраля 2026, 10:41 3 мин.
Зеленский показал бункер
Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь