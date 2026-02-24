Зеленський вперше показав бункер на Банковій, де працював на початку війни

Сьогодні, 24 лютого, минає рівно чотири роки від моменту, коли російський диктатор планував взяти Київ за три дні. До цієї символічної дати президент Володимир Зеленський звернувся до народу з особливого місця — маленької кімнати в бункері на Банковій, двері якої вперше відкрилися для широкого загалу. Саме тут у лютому 2022-го почалася історія нашої незламності.

У своєму зверненні президент згадав перші години хаосу, які перетворилися на чотири роки незламності.

Зеленський уперше показав бункер на Банковій

Зеленський наголосив, що саме в цьому кабінеті відбувалися його перші розмови зі світовими лідерами, коли доля України висіла на волосині.

Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, – тут були перші мої розмови з лідерами світу на початку війни. Я тут говорив із Президентом Байденом і саме тут почув: Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти. І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі, — згадує Володимир Зеленський.

Зараз цей об’єкт порожній, проте на початку вторгнення тут працювали сотні людей: уряд, команда президента, військові. Саме звідси вигризали перші пакети санкцій та партії зброї, які допомогли країні встояти.

Від бронежилетів до власних дронів: як змінилася Україна за чотири роки великої війни

Президент провів паралель між першими днями, коли Україна просила лише засоби захисту, та сучасністю, де країна стала потужним суб’єктом оборонної промисловості.

Україна пройшла шлях від точки, коли нам передавали броніки, до точки, коли ми самі робимо більше 3 мільйонів ефпівішок на рік. Від часів, коли ми захоплювалися Джавелінами, до дня, коли в нас є свої Січень, Вампір, Паляниця, Фламінго, — підкреслив глава держави.

Буча, Ірпінь, Маріуполь: президент нагадав про ціну кожного дня боротьби

Зеленський нагадав про страшну ціну, яку Україна платить щодня: Буча, Ірпінь, Маріуполь, Охматдит у Києві. Він поіменно згадав героїв, чиї життя обірвала війна: Да Вінчі, Грєнку, Джуса, Мацієвського та багатьох інших.

Президент запевнив, що жодна мирна угода не знецінить ці роки боротьби:

Мій головний посил: не обнулити всі ці роки, не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна, не можна це віддати, забути, зрадити.

Україна, що надихає планету

Глава держави подякував кожному українцю за витримку під час найважчої зими в історії та наголосив: Путін не зламав українців і не досягнув жодної зі своїх цілей.

Ми захистили незалежність, ми не програли державність. Україна існує, і не лише на карті. Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Путін не зламав українців. Не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну і ми зробимо все, щоб здобути мир і справедливість, — резюмував президент.

Завершуючи своє звернення, Володимир Зеленський підкреслив, що Україна — це суб’єкт міжнародних відносин, який говорить зі світом на рівних і не дозволить диктувати собі умови, що грають на руку агресору.

