Жодної паузи для ворога: Зеленський відкинув мирні пропозиції Путіна

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times назвав нещодавні заяви російського диктатора про можливу паузу в бойових діях маніпулятивною брехнею.

За словами глави держави, Україні потрібне не тимчасове затишшя для перегрупування сил ворога, а повне та справедливе завершення війни.

Брехня про перемир’я: як Україна перехоплює ініціативу в лютому 2026 року

Володимир Зеленський підкреслив, що твердження Кремля про нібито бажання України використати перемир’я для передислокації військ є демагогією. Насправді саме Росія відчуває гостру потребу в зупинці активних дій, оскільки щомісяця мобілізує близько 40 тисяч військових, проте зазнає критичних втрат, які нівелюють цей ресурс.

Згідно з даними розвідки, просування окупаційних військ у 2025-му та на початку 2026 року залишається надзвичайно повільним. Президент звернув увагу на те, що РФ часто заявляє про контроль над ділянками фронту, де фактично не утримує позицій.

Одним із факторів нещодавніх успіхів ЗСУ на південно-східному напрямку стало успішне обмеження використання російськими військами несанкціонованих супутникових систем зв’язку, що дезорганізувало управління ворожими підрозділами.

Фрідріх Мерц про успіхи ЗСУ: Україна повернула 8 населених пунктів

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міжнародні оглядачі відзначають неочікувані територіальні здобутки українських сил, які супроводжуються точковими ударами по стратегічній енергоінфраструктурі РФ. За підтвердженими даними військового командування, протягом лютого українські сили досягли таких результатів:

Відновлено контроль над 400 кв. км території.

Звільнено 8 населених пунктів.

Зокрема, на Південному напрямку в межах активних контрнаступальних дій повернуто 300 кв. км земель.

Мерц підкреслив, що такі здобутки на фоні виснаження російської економіки під тиском санкцій створюють нові стратегічні переваги для Києва.

Удар по Дружбі та реакція країн ЄС

Окрім успіхів на лінії зіткнення, Україна продовжує системно нищити логістику та фінансові ресурси агресора. 23 лютого 2026 року українські безпілотники завдали успішного удару по стратегічному нафтовому об’єкту, що входить до системи нафтопроводу Дружба.

Ця атака сталася через кілька годин після того, як Угорщина вчергове заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Москви. Удар спричинив нову хвилю напруженості у відносинах із Будапештом та Братиславою, оскільки постачання російської нафти до цих столиць через територію України припинено ще з 27 січня після попередніх атак.

Попри звинувачення з боку Словаччини та Угорщини, українська сторона наголошує на законному праві знищувати інфраструктуру, яка живить воєнну машину Кремля.

Ключовою метою Києва залишається повний вихід на кордони та створення умов, за яких Росія не зможе відновити агресію, що робить будь-які пропозиції щодо короткострокових пауз неприйнятними для українського суспільства та керівництва держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Путін уже розпочав Третю світову війну — читай в матеріалі, у чому полягає перемога України за словами президента.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!