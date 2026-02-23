Для тебе Новини

Путін вже розпочав Третю світову війну — Зеленський

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Лютого 2026, 09:49 2 хв.
зеленський про третю світову
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь