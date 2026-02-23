Путін вже розпочав Третю світову війну — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога України полягає не лише у поверненні територій, але й також у збереженні людей та незалежності.

Про це президент сказав в інтерв’ю британському журналісту BBC Джеремі Боуену.

Люди, території, незалежність: у чому полягає перемога України за словами Зеленського

За словами ведучого, багато аналітиків за межами Білого дому, а також сам Дональд Трамп вважають, що Україна не здатна перемогти у війні. Тож він запитав у президента України, чи має рацію Трамп та інші аналітики.

— Де ви зараз? Сьогодні ви в Києві, у столиці нашої батьківщини, Україні. Я дуже вдячний за це. Чи програємо ми? Звичайно, ні, адже ми боремося за незалежність України, — відповів Володимир Зеленський.

Крім того він зазначив, що перемога України водночас означатиме відновлення нормального життя українців:

— Я вважаю, що зупинити сьогодні і не допустити окупацію України — це перемога для всього світу.

Президент України впевнений, що в майбутньому Україна обов’язково поверне всю свою територію, але якщо спробувати зробити це зараз — це означало б втрату мільйонів українців.

За його словами, перемога для України, окрім збереження людей, полягає і в збереженні незалежності держави.

Під час інтерв’ю ведучий також зазначив, що Джо Байден під час свого президентства був занепокоєний ядерними погрозами Путіна, а також можливістю початку Третьої світової війни. Чи так само непокоїться через це Дональд Трамп, запитали у Володимира Зеленського:

— У нас різні погляди на Третю світову війну. Я вважаю, що Путін уже її розпочав. Питання тільки в тому, скільки територій він зможе захопити і як його зупинити.

Президент України пояснив, що причина цих переживань — бажання РФ нав’язати світові інший спосіб життя, аніж той, що люди обрали для себе.

