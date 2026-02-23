Путин уже начал Третью мировую войну — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины заключается не только в возвращении территорий, но и в сохранении людей и независимости.

Об этом президент сказал в интервью британскому журналисту BBC Джереми Боуэну.

Люди, территории, независимость: в чем заключается победа Украины по словам Зеленского

По словам ведущего, многие аналитики за пределами Белого дома, а также сам Дональд Трамп считают, что Украина не способна победить в войне. Поэтому он спросил у президента Украины, прав ли Трамп и другие аналитики.

— Где вы сейчас? Сегодня вы в Киеве, в столице нашей родины, Украине. Я очень благодарен за это. Проигрываем ли мы? Конечно, нет, ведь мы боремся за независимость Украины, — ответил Владимир Зеленский.

Кроме того, он отметил, что победа Украины одновременно будет означать восстановление нормальной жизни украинцев:

— Я считаю, что остановить сегодня и не допустить оккупацию Украины — это победа для всего мира.

Президент Украины уверен, что в будущем Украина обязательно вернет всю свою территорию, но если попытаться сделать это сейчас — это означало бы потерю миллионов украинцев.

По его словам, победа для Украины, кроме сохранения людей, заключается и в сохранении независимости государства.

Во время интервью ведущий также отметил, что Джо Байден во время своего президентства был обеспокоен ядерными угрозами Путина, а также возможностью начала Третьей мировой войны. Так же ли обеспокоен этим Дональд Трамп, спросили у Владимира Зеленского:

— У нас разные взгляды на Третью мировую войну. Я считаю, что Путин уже ее начал. Вопрос только в том, сколько территорий он сможет захватить и как его остановить.

Президент Украины объяснил, что причина этих переживаний — желание РФ навязать миру другой образ жизни, нежели тот, который люди выбрали для себя.

Ранее мы писали, возможны ли выборы в Украине в 2026 году — читай в материале, можно ли их провести во время войны по мнению Владимира Зеленского.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!