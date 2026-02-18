Любое соглашение будет вынесено на референдум украинского народа — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любое соглашение по завершению войны украинский народ будет голосовать на референдуме – подробнее в нашем материале.

Люди отклонят предложение выхода армии Украины с Донбасса — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, США и Украина согласились вынести на референдум украинского народа любое соглашение.

В то же время он отметил, что люди отклонят предложение о выходе армии Украины с территории Донбасса, ведь по иному результату придется пожертвовать суверенитетом Украины и гражданством жителей ВОТ и зон ведения боевых действий.

Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда, — отметил президент.

Читать по теме Украине лучше быстро сесть за стол переговоров с РФ — Трамп Это заявление прозвучало накануне трехсторонних переговоров в Женеве.

Кроме того, он предполагает, что народ Украины примет предложение заморозить нынешние линии фронта на Донбассе, а также напомнил о том, что РФ настаивает на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей.

Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территорий — это лицом к лицу встретиться с лидером России. Поэтому он поручил поднять этот вопрос своей команде в Женеве.

