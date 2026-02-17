Украине лучше быстро сесть за стол переговоров с РФ — Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недавно заявил, что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров с РФ. Это заявление прозвучало накануне трехсторонних переговоров в Женеве — подробнее в материале.

Что думает Трамп о трехсторонней встрече по войне

В Женеве, Швейцария, скоро должны начаться трехсторонние переговоры по войне в Украине. Украинские, американские и российские чиновники встретятся 17-18 февраля.

Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу этих переговоров, отметив, что это большие переговоры, однако они будут простыми. Кроме того, он добавил:

— Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я скажу.

Что именно имел в виду лидер США — неизвестно, детали этого заявления он не уточнял.

