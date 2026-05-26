Сколько Усик заработал за бой с Верховеном: миллионный гонорар и рекламные бонусы

Поединок Александра Усика и Рико Верховена у Пирамид Гизы завершился победой украинца. Усик отправил Рико Верховена в технический нокаут в одиннадцатом раунде.

По оценкам западных СМИ, общий призовой фонд вечера мог превысить $50–60 миллионов. Так сколько получил Усик за победу над Верховеном — в материале.

Сколько заработал Усик за бой с Верховеном

Украинский чемпион Александр Усик получил за последний бой гарантированный гонорар в пределах $35–40 миллионов только за выход в ринг.

Но это не окончательная сумма. Основной доход боксеру также принесли трансляции DAZN PPV, рекламные интеграции и спонсорские контракты.

По данным нескольких источников, итоговый заработок Усика после бонусов мог достигать $50–100 миллионов.

Для сравнения: за реванш с Тайсоном Фьюри украинец, по разным оценкам, получил более $100 миллионов.

Рико Верховен, который перешел в бокс из кикбоксинга, заработал значительно меньше, но все равно установил личный рекорд.

Гарантированный гонорар Рико Верховена оценивают в $8–12 миллионов, а вместе со спонсорством и рекламными сделками сумма могла превышать $15–20 миллионов.

Для спортсмена, который большую часть карьеры выступал в Glory Kickboxing, это крупнейший контракт в жизни.

Организаторы также серьезно заработали на медийности события: бой транслировался через DAZN PPV, а сам вечер в Египте активно продвигали как Glory in Giza — шоу мирового масштаба с участием знаменитостей и масштабной рекламной кампании.

Читать по теме Усик будет баллотироваться в президенты после завершения боксерской карьеры: что известно В ближайшие два года спортсмен продолжит боксировать.

Какие крупнейшие гонорары Александра Усика в карьере

Александр Усик за крупнейшие бои в карьере зарабатывал десятки и даже сотни миллионов долларов.

Его рекордный гонорар — примерно $132 млн за реванш с Даниэлем Дюбуа (2025).

За второй бой с Тайсоном Фьюри он получил около $83 млн (£83,3 млн), а общий призовой фонд того вечера превышал $150 млн.

В первом бою с Энтони Джошуа украинец заработал около $4–5 млн, а в реванше с ним — примерно $42–75 млн в зависимости от бонусов и PPV.

В целом самые известне его поединки сейчас приносят $45–130+ млн за бой, включая спонсорские и медийные выплаты.

Читай также об Александре Усике — биография, личная жизнь, вера в Бога и другие факты из жизни легенды бокса.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!