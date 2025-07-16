Александр Усик — биография, личное, вера в Бога и другие факты из жизни легенды бокса

Александр Усик — живая легенда мирового бокса, являющаяся символом абсолютной непобедимости. Накануне боя с Даниэлем Дюбуа Вікна собрали интересные факты из биографии спортсмена: сколько лет Александру Усику, какие награды получил и многое другое.

Рассказываем о жизни боксера, его семье, вере в Бога и других интересных вещах.

Александр Усик: биография и награды боксера

Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Полный возраст — 38 лет. В детстве занимался народными плясками, дзюдо и футболом. Одно время играл на позиции полузащиты юношеской команды Таврии.

Занятие по боксу начал в 15 лет. Сначала тренировался под руководством тренера Сергея Лапина. В 18 лет (в 2005-2006 годах) Александр Усик взял бронзу чемпионата Европы по боксу и победил на чемпионате Украины по боксу в среднем весе (до 75 кг).

В 2008 году уехал на Олимпийские игры-2008 в Пекин. К сожалению, тогда во втором раунде он проиграл в бою с итальянцем Клементе Руссо. Усик утверждал, что поражение было настолько болезненным, что он даже хотел уйти из спорта.

Зато решил продолжать путь боксера и совершенствовать навыки. В 2008 году начал заниматься под руководством тренера Анатолия Ломаченко — отца еще одного боксера Василия Ломаченко.

В том же году выиграл на чемпионате Европы, а затем одержал победу на чемпионате мира в 2011 году и золото Олимпийских игр 2012 года.

В 2013 году Александр Усик подписал контракт с компанией братьев Кличко K2 Promotions, под руководством которой приступил к профессиональной карьере. Один за другим к боксеру стали приходить победы и любовь фанатов.

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В 2018 году он победил российского боксера Мурата Гассиева, забрав себе чемпионские пояса WBA, WBO, WBC, IBF и The Ring в первом тяжелом весе (до 91 кг).

В 2019 году Александр Усик перешел в сверхтяжелый вес (свыше 91 кг). В этой категории одержал победы в поединках с Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Полностью закрепить статус суперзвезды бокса удалось благодаря двум боям с Тайсоном Фьюри. Первый состоялся 18 мая 2024 в Саудовской Аравии. Тогда Александр Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, имея пояса WBA, WBO, WBC, IBO и IBF.

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Второй бой-реванш 21 декабря 2024 года тоже закончился победой Усика над Фьюри. Вскоре поединок предложил еще один британский боксер Даниэль Дюбуа.

Александр Усик и его личная жизнь

Боксер женат на Екатерине Хмелевской. Пара поженилась в 2009 году в Симферополе. Они воспитывают четырех детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

В начале полномасштабного вторжения дом Усиков в Ворзеле под Киевом оказался в оккупации. Полтора месяца там жили оккупанты, которые разграбили имущество и уничтожили дом.

Затем боксер открыл собственный благотворительный фонд, помогающий пострадавшим людям в Украине.

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Усик — православный христианин, неоднократно акцентировал на своей вере в Бога. Впрочем, много раз его осуждали за посещение Украинской церкви Московского патриархата и близкие связи со священнослужителями этой организации.

В интервью изданию The Ring Александр признался, что, по его мнению, именно Господь ведет его по жизни:

— Это моя главная сила. Для меня Иисус — на первом месте, потому что я знаю: Господь каждый день дает мне дар. Бог, Господь, Иисус — мой Бог дает мне силу каждый день. Я ценю это.

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Он рассказал, что каждый день читает молитвы. Однако не все воспринимают его взгляды.

— Я молюсь каждый день: за свою семью, за друзей, за свою страну и за всех людей в мире. Бог слышит — это очень важно для всех людей, но некоторые этого не понимают. Но Господь — на первом месте.

Напомним, что накануне Усик заявил об окончании спортивной карьеры.

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