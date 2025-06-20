Где в Украине посмотреть бой Усик — Дюбуа 2: порталы, которые будут вести трансляцию 19 июля

19 июля 2025 года — большая дата для фанатов бокса: Александр Усик встретится в реванше с Даниэлем Дюбуа.

Результат первого боя, в котором победил наш спортсмен, его оппонент назвал спорным, все из-за пропущенного им якобы запрещенного удара ниже пояса.

Теперь оба боксера готовы поставить точку в своем противостоянии и будут бороться за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Где посмотреть бой-реванш Усика — Дюбуа — рассказываем в материале.

Где посмотреть бой-реванш Александр Усик — Даниэль Дюбуа

Чтобы не пропустить ни одного момента этого резонансного спортивного события, украинским фанатам бокса нужно рассмотреть вариант онлайн-сервисов. К сожалению, телевизионного эфира на этот раз не планируется.

Бой-реванш Усик-Дюбуа можно посмотреть на сервисах Megogo, Volia TV и Setanta Sports.

Все они предлагают трансляцию в прямом эфире в интернете, поэтому за боем можно наблюдать удобным для тебя способом: на телевизоре, смартфоне или ноутбуке.

На Megogo и Volia TV бой можно смотреть с украинскими комментариями в качестве Full HD, Setanta будет транслировать реванш на английском языке.

Бой состоится в Лондоне, на стадионе Уэмбли. Начало около 23:00 по киевскому времени, но включаться лучше заранее: трансляция начнется за час до боя. Как обычно, будут приглашены эксперты, чтобы в студии сделать предварительный анализ, рассказать о прогнозах и дать обзор предварительных боев.

По мнению экспертов, Александр Усик будет фаворитом боя, потому что имеет блестящую технику и огромный опыт поединков. Но:

Могут быть и сюрпризы: Даниэль Дюбуа — достойный соперник, известный своей взрывной силой.

Поэтому бой-рванш обещает быть напряженным, а это настоящий подарок для любителей большого бокса.

Выбирай платформу, на которой тебе удобнее смотреть и получи качественную картинку, комментарии на украинском (или английском) и возможность посмотреть самые горячие моменты — все это ждет тебя в онлайн-трансляции боя.

Поинтересуйся также, сколько стоит посмотреть бой в Лондоне — узнай цену билетов.

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