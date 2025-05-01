Билеты на реванш Усик — Дюбуа 2: сколько денег придется выложить за большой бокс

В продаже появились билеты на бой-реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года. Однако уже понятно, что удовольствие получится не из дешевых.

О ценах в гривнах и где можно купить билеты — далее в материале.

Сколько стоит билеты на реванш Усик — Дюбуа: цена на бой

Поединок состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. По данным ресурса Ticketmaster, который осуществляет продажу, стоимость самого дешевого билета на поединок составляет от 49,96 фунта, то есть примерно 2770 грн.

Для зрителей с большими деньгами предлагают билеты в VIP-лож, которые стоят не менее 838,95 фунта стерлингов, то есть примерно 46 тысяч гривен.

Отметим, что стадион Уэмбли в Лондоне способен вместить до 90 тысяч зрителей, так что можно ожидать довольно большое количество фанатов со всего мира.

Что известно о поединке Усик — Дюбуа

Это не первое сражение именитых боксеров. Они уже встречались на ринге в августе 2023 года. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом, подтвердив статус объединенного чемпиона мира в тяжелом весе.

После этого сразу пять чемпионских поясов оказались в Усике, а Даниэлю Дюбуа пришлось готовиться к реваншу.

В июле 2025 года боксеры будут соревноваться за абсолютный титул в супертяжелом весе. В настоящее время Усик владеет поясами по версиям WBC, WBA, WBO и IBO. Дюбуа удерживает титул IBF, который получил в бою против Энтони Джошуа.

Кто победит — Дюбуа или Усик: предсказание букмекеров

Пока что букмекеры и эксперты уверены в победе Александра Усика. Его коэффициент — 23-0, 14 КО, в то же время у Дюбуа — 22-2, 21 КО.

А между тем другие спортсмены тоже дают свои прогнозы. Британский боксер Тони Белью склоняется к тому, что победит украинец. Хотя его земляк Дюбуа сейчас в своей лучшей форме и улучшил результаты, все равно Усик — лучший супертяжеловеса мира, добавил он.

— Пожалуй, лучший тяжеловес нашей эпохи — и в этом нет сомнений. Он невероятен в том, что делает, — сказал Белью.

А бывший чемпион мира Дюк Маккензи тоже считает, что у Усика больше шансов на победу. В то же время, он не исключает непредвиденных поворотов.

У британца есть один шанс — и это нокаут. Но Усик — боец, адаптирующийся к любому стилю. Именно поэтому его так тяжело одолеть.

Маккензи считает, что украинец может стать одним из немногих боксеров, которые завершают карьеру непобедимыми.

А еще мы рассказывали о самых больших гонорарах боксеров в истории. Спойлер: Усик тоже есть в списке.

Фото: Queensberry Promotions

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