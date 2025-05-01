Квитки на реванш Усик — Дюбуа 2: скільки грошей доведеться викласти за великий бокс

У продажу з’явилися квитки на бій-реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року. Однак вже зрозуміло, що задоволення вийде не з дешевих.

Про ціни у гривнях та де можна придбати квитки — далі в матеріалі.

Скільки коштує квитки на реванш Усик — Дюбуа: ціна на бій року

Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі. За даними ресурсу Ticketmaster, який здійснює продаж, вартість найдешевшого квитка на поєдинок становить від 49,96 фунта, тобто приблизно 2770 грн.

Для глядачів з більшими грошима пропонують квитки у VIP-лож, які коштують щонайменше у 838,95 фунта стерлінгів, тобто приблизно 46 тисяч гривень.

Зазначимо, що стадіон Вемблі у Лондоні здатний вмістити до 90 тисяч глядачів, тож можна очікувати доволі велику кількість фанатів з усього світу.

Що відомо про поєдинок Усик — Дюбуа

Це не перший бій іменитих боксерів. Вони вже зустрічалися на рингу у серпні 2023 року. Український боксер здобув перемогу технічним нокаутом, підтвердивши статус об’єднаного чемпіона світу у важкій вазі.

Після цього одразу п’ять чемпіонських поясів опинилася в Усика, а Даніелю Дюбуа довелося готуватися до реваншу.

У липні 2025 боксери змагатимуться за абсолютний титул у суперважкій вазі. Нині Усик володіє поясами за версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Дюбуа утримує титул IBF, який отримав у бою проти Ентоні Джошуа.

Хто переможе — Дюбуа чи Усик: передбачення букмекерів

Поки що букмекери та експерти певні у перемозі Олександра Усика. Його коефіцієнт — 23-0, 14 КО, водночас у Дюбуа — 22-2, 21 КО.

А тим часом інші спортсмени теж дають свої прогнози. Британський боксер Тоні Белью схиляється до того, що переможе українець. Хоча його земляк Дюбуа зараз у своїй найкращій формі та покращив результати, все одно Усик — найкращий надважковаговик світу, додав він.

— Мабуть, найкращий важковаговик нашої епохи — і в цьому вже немає сумнівів. Він неймовірний у тому, що робить, — сказав Белью.

А колишній чемпіон світу Дюк Маккензі теж вважає, що Усик має більше шансів на перемогу. Водночас він не виключає непередбачуваних поворотів.

У британця є один шанс — і це нокаут. Але Усик — боєць, який адаптується до будь-якого стилю. Саме тому його так важко здолати.

Маккензі вважає, що українець може стати одним із небагатьох боксерів, які завершують кар’єру непереможними.

А ще ми розповідали про найбільші гонорари боксерів в історії. Спойлер: Усик теж є у списку.

Фото: Queensberry Promotions

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