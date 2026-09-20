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Шоколад не обов’язково їсти: його запах може допомогти під час тренування

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
Вчені з’ясували, який запах шоколаду сильніше впливає на тренування
Фото Pexels

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