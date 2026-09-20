Шоколад не обов’язково їсти: його запах може допомогти під час тренування

Запах шоколаду може впливати не лише на апетит, а й на фізичну витривалість. Нове дослідження показало, що чоловіки, які вдихали аромат шоколаду перед тренуванням і під час нього, змогли виконати більше повторень вправи на розгинання ніг. При цьому вони не відчували, що навантаження стало важчим. Про це йдеться в Science.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 23 здорові чоловіки віком від 20 до 29 років, які регулярно займалися фізичними вправами. Перед експериментом учасники не їли щонайменше 10 годин.

Добровольців розділили на три групи. Перед тренуванням і між підходами вони вдихали один із трьох запахів: темного шоколаду з 90% какао, молочного шоколаду з 60% какао або води, яка була контрольною умовою.

Учасники виконували розгинання ніг — вправу, під час якої людина сидить і випрямляє ноги під навантаженням.

Дослідники також оцінювали відчуття голоду, ситості, бажання поїсти та намір вживати їжу найближчим часом.

Який шоколад дав сильніший ефект

Найпомітніші результати отримали під час використання аромату темного шоколаду. Порівняно з водою та молочним шоколадом його запах був пов’язаний із меншим відчуттям голоду, слабшим бажанням їсти та більшою ситістю перед тренуванням.

Водночас молочний шоколад учасники оцінювали як приємніший за запахом. Однак він не продемонстрував такого самого впливу на відчуття голоду та апетит.

Відрізнялися й результати безпосередньо під час фізичних вправ. За словами дослідників, аромат темного шоколаду допоміг учасникам виконати приблизно на 18 розгинань ніг більше, ніж у контрольній групі. Для запаху молочного шоколаду різниця становила близько дев’яти повторень.

При цьому учасники не повідомляли про збільшення суб’єктивного відчуття навантаження.

Чому запах може впливати на тренування

Вчені припускають, що пояснення може бути пов’язане з асоціаціями, які формуються між запахом їжі та її споживанням.

Людина протягом життя неодноразово відчуває запах їжі безпосередньо перед тим, як її з’їсти. Тому знайомий аромат може стати сигналом для мозку, що їжа незабаром надійде. У відповідь можуть змінюватися відчуття голоду, ситості та мотивація.

Дослідники вважають, що запах темного шоколаду міг створювати своєрідне відчуття очікуваної ситості. Аромат молочного шоколаду, своєю чергою, міг діяти переважно через приємні сенсорні відчуття.

Однак це лише припущення. У межах роботи вчені не вимірювали рівень гормонів або активність мозку, тому точно встановити біологічний механізм отриманого ефекту поки неможливо.

Дослідження має важливі обмеження

Автори роботи наголошують, що результати поки не можна поширювати на всіх людей.

У дослідженні брали участь лише 23 молодих здорових чоловіки з помірним рівнем фізичної підготовки. Крім того, інтенсивність ароматів темного та молочного шоколаду могла відрізнятися, а використання води як контрольного зразка могло дозволити учасникам здогадатися, до якої групи вони потрапили.

Тому необхідні масштабніші дослідження за участю людей різного віку, статі та рівня фізичної підготовки.

Вчені також хочуть з’ясувати, чи може подібний ефект виникати від запахів інших продуктів. На їхню думку, шоколад не обов’язково є унікальним у цьому сенсі: знайомі й приємні аромати інших продуктів також потенційно можуть впливати на апетит і фізичну активність.

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