Поради

“Хочу дати дитині десерт. З якого віку це можна робити та в якій кількості?”

Відповідає
“Хочу дати дитині десерт. З якого віку це можна робити та в якій кількості?”
Ганна Пархоменко

Лікарка-дієтологиня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Травня 2025, 17:00
коли можна давати дитині солодке
Фото Unsplash

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