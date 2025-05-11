“Хочу дати дитині десерт. З якого віку це можна робити та в якій кількості?”

Діти-квіти та діти-радість, і тому батькам часто хочеться зробити смачненький сюрприз для малечі. Часто щасливе дитинство асоціюється в нас із солодощами та необмеженою кількістю десертів.

Сучасні батьки обережно ставляться до солодощів для малечі. Зокрема, багато хто намагається обмежити дитину до того віку, доки це взагалі можливо в сучасних реаліях. З іншого боку, є й ті батьки, які переконані: обмеження лише шкодять і фізичному, і емоційному здоровʼю.

То коли можна давати дитині цукор і чи взагалі варто це робити?

Коли дитині можна давати солодке

ВООЗ не радить вводити у дитячий раціон доданий цукор у стравах та напоях аж до двох років. У Великій Британії цей граничний вік іще вищий — чотири роки.

Можна почати давати дітям солодке з трьох-п’яти років, але треба на рівні сім’ї екологічно це пояснити й не нашкодити дитині заборонами.

Я не рекомендую зміщувати цю межу вниз і пропонувати дітям солодощі з доданим цукром до двох років.

Якщо ж дитині поки не можна давати солодке, це треба пояснювати екологічно з урахуванням віку дитини. Можна пояснити, що різні продукти ми вживаємо у різному віці, і як тільки це стане дозволеним, дитину обов’язково пригостять.

Варто також памʼятати про норму кількості цукру у раціоні дитини. Європейське товариство дитячої гастроентерології радить:

2-4 роки — не більше чотирьох чайних ложок;

4-7 років — не більше пʼяти чайних ложок;

7-10 років — не більше шести чайних ложок;

10-13 років — не більше семи чайних ложок;

13-15 років — не більше восьми чайних ложок;

15-19 років — не більше девʼяти чайних ложок. ВООЗ рекомендує не перевищувати 5% від спожитої за добу їжі у питанні цукру в раціоні дитини.

Дитина без дозволу їсть солодке: що робити

Якщо дитина без дозволу взяла зі столу солодке і почала їсти, не можна виривати це з рук дитини. Це може сформувати страх або сильну жаданість, дитина почне розуміти, що цього надають багато уваги й це — щось особливе.

Якщо це цілий еклер, наприклад, можна сказати: “Ти взяв (-ла) еклер, бачиш, він великий, давай ще кілька шматочків з’їси, а решту залишимо, тому що для тебе це поки що забагато”.

Також треба дозувати солодкі газовані напої, соки та компоти.

У цільних фруктах і ягодах міститься клітковина. Споживання клітковини надзвичайно важливе для нашого здоровʼя, чудово, якщо вдається споживати клітковину під час кожного прийому їжі. Коли ж ми варимо компоти із фруктів і ягід, ми втрачаємо клітковину.

Влітку ж актуальним питанням є інше: чи можна давати дитині сезонні ягоди та з якого віку? Ми пояснювали це в нашому іншому матеріалі.

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