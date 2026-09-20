Стиль життя Садівництво та город

Як підживлювати троянди восени — підкореневі та позакореневі дієві способи

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Вересня 2026, 10:00 3 хв.
чим підживлювати троянди восени
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь