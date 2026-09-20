Як підживлювати троянди восени — підкореневі та позакореневі дієві способи

Троянди — одні з найулюбленіших квітів багатьох людей. Також їх найчастіше саджають на домашніх клумбах. Троянди слугують не лише декором, їх можна навіть споживати. Люди роблять варення з пелюстків троянд.

Але за цими красивими квітами потрібен ретельний догляд. Тож треба знати, як підживлювати троянди восени.

Коли підживлювати троянди восени

Восени троянди треба підживлювати два рази, бажано в дощовий період. Перший раз вносити добрива треба на початку вересня, а другий — на початку жовтня.

Прості правила підживлення троянд восени

Восени троянди можна підживлювати під корінь, або використовувати позакореневий метод. А ще можна зробити так: відступити від стебла 15 см і обережно, щоб не пошкодити коріння, зробити кільцеву борозну навколо троянди, яку потрібно заповнити сумішшю з добрив і чорнозему.

Якщо ти шукаєш, чим підживити троянду восени, то легкий спосіб для цього — позакореневе підживлення. За такого способу не змінюється склад ґрунту.

Щоб підживити троянди восени, треба 50 г суперфосфату розчинити в 1 л гарячої води, потім додати ще 10 л води та рясно обприскувати листя росли. Робити це треба у похмуру погоду або ввечері.

Ще одним хорошим способом осіннього підживлення троянд є використання попелу. Треба обприскати кущі троянд деревним розчином.

Для цього 200 г попелу треба розчинити в 10 л води, дати настоятися 4 години і обприскувати рослину.

Важливо обприскувати кущі саме увечері, адже в денний час під променями сонця листя може зазнати опіків.

Осіннє підживлення троянд: підкореневий спосіб

Готові комплексі добрив є найлегшим варіантом, якщо перед тобою постає проблема, чим підживити троянду на зиму. Такі добрива бувають рідкими й гранульованими. Перші краще засвоюються рослинами, але другі, як правило, краще розчиняються і проникають в ґрунт поступово.

Також для осіннього кореневого підживлення троянд можна використати такий розчин: розвести в 10 л води 16 г монофосфата калію і 15 г суперфосфату.

Зазвичай цього складу вистачає, щоб підгодувати рослини на площі 4-5 кв.м.

Ще як підживлення можна використовувати перепрілий компост. Його треба розкласти на ґрунті навколо куща троянди, не присипаючи землею. Це добриво буде поступово розкладатися, повільно віддаючи корисні речовини корінню рослини і підживлятиме трояндовий кущ всю зиму.

А ще компост послужить мульчею, що забезпечує додатковий захист від морозів. В середньому на 1 кв.м потрібно використати приблизно 4 кг компосту.

Троянди треба вкривати на зиму від морозів. Раніше ми розповідали, як укрити троянди на зиму.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!