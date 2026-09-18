Коли пересаджувати малину восени і що зробити, щоб кущі добре прижилися

Пересаджуючи малину восени, ти нічим не ризикуєш — якщо, звісно, не затягнеш з цим до морозів.

Як правильно підготувати нове місце під ягідник, і коли та як пересаджувати малину восени — читай у матеріалі.

Коли пересаджувати малину восени

Для України найкращі дати для пересадки малини — кінець вересня та жовтень, а в тепліших регіонах можна саджати і пізніше, у листопаді.

Головне правило просте: після пересадки кущу потрібен час наростити корені до зими, тому краще зробити це приблизно за 3–4 тижні до приходу морозів.

Пересаджувати малину починай в прохолодний похмурий день.

Якщо малина ще активно росте, краще трохи зачекати. А от коли вона завершила плодоносити і з’явилося жовте листя — саме час.

Іще одна ознака готовності саджанця — на кореневій шийці з’явилися бруньки заміщення, а ріст пагонів зупинився.

Для осінньої пересадки найкраще брати молоді сильні кущі або кореневі пагони, які виросли поруч із материнським кущем.

Малина активно розмножується саме кореневими пагонами, тому знайти хороші зазвичай нескладно.

Як пересаджувати малину восени

Малині потрібне сонячне місце з хорошим дренажем. Не саджай її там, де після дощу довго стоїть вода. Перед пересадкою прибери бур’яни й добре перекопай ґрунт.

Внеси на 1 квдратний метр: 1–2 відра перепрілого гною або компосту, 40–50 г суперфосфату та 20–30 г сірчанокислого калію (або 1 склянку деревної золи).

Викопай траншеї глибиною 40 см і шириною 50 см — якщо саджаєш рядами, або окремі посадкові ями 40х40 см. Відстань між кущами роби 60–70 см, а між рядами — 1,5–2 метри.

Перед викопуванням добре пролий малину, якщо земля суха. Потім обережно підкопай кущ лопатою, відступивши від пагона на 20–30 см. Намагайся витягнути рослину разом із якомога більшою кількістю коренів і грудкою землі.

Вкороти саджанець до висоти 30–40 см від землі. Це потрібно для того, щоб рослина не витрачала сили на вигодовування стебла, а всі сили віддала на вкорінення.

Як правильно посадити малину восени на новому місці

У посадкову яму насип невеликий горбок землі з добривами.

Опусти саджанець, акуратно розправ коріння по боках горбка.

Стеж, щоб коренева шийка опинилася точно на рівні ґрунту (або на 2–3 см глибше після осідання землі). Поглибиш занадто сильно — бруньки загниють, посадиш занадто високо — коріння вимерзне взимку.

Засип коріння землею, періодично струшуючи кущ, щоб між корінням не залишалося порожнеч, і утрамбуй ґрунт руками.

Рясно полий кожен кущ, вилий близько 1 відра води на кожну рослину.

Замульчуй пристовбурне коло. Поклади шар торфу, перепрілого тирси, соломи або сухого листя завтовшки 8–10 см.

Якщо осінь видалася сухою, поливай малину раз на тиждень до настання морозів.

Дотримуйся цих простих правил, і вже наступного літа пересаджена малина подарує тобі свій перший і неодмінно гарний врожай.

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