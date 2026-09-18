Стиль життя Садівництво та город

Коли пересаджувати малину восени і що зробити, щоб кущі добре прижилися

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Вересня 2026, 18:00 3 хв.
як пересадити малину восени
Фото Pexels

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