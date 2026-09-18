Стиль жизни Садоводство и огород

Когда пересаживать малину осенью и что сделать, чтобы кусты хорошо прижились

Ольга Петухова, редактор сайта 18 сентября 2026, 18:00 3 мин.
как пересадить малину осенью
Фото Pexels

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