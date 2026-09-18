Когда пересаживать малину осенью и что сделать, чтобы кусты хорошо прижились

Пересаживая малину осенью, ты ничем не рискуешь — если, конечно, не затянешь с этим до заморозков.
Как правильно подготовить новое место под ягодник, и когда и как пересаживать малину осенью — читай в материале.
Когда пересаживать малину осенью
Для Украины лучшие даты для пересадки малины — конец сентября и октябрь, а в более теплых регионах можно сажать и позже, в ноябре.
Главное правило простое: после пересадки кусту нужно время нарастить корни до зимы, поэтому лучше сделать это примерно за 3–4 недели до прихода морозов.
Пересаживать малину начинай в прохладный пасмурный день.
Если малина еще активно растет, лучше немного подождать. А вот когда она завершила плодоносить и появились желтые листья — самое время.
Еще один признак готовности саженца — на корневой шейке появились почки замещения, а рост побегов остановился.
Для осенней пересадки лучше всего брать молодые сильные кусты или корневые побеги, которые выросли рядом с материнским кустом.
Малина активно размножается именно корневыми побегами, поэтому найти хорошие обычно несложно.
Как пересаживать малину осенью
Малине нужно солнечное место с хорошим дренажем. Не сажай ее там, где после дождя долго стоит вода. Перед пересадкой убери сорняки и хорошо перекопай почву.
Внеси на 1 квадратный метр: 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г сернокислого калия (или 1 стакан древесной золы).
Выкопай траншеи глубиной 40 см и шириной 50 см — если сажаешь рядами, или отдельные посадочные ямы 40х40 см. Расстояние между кустами делай 60–70 см, а между рядами — 1,5–2 метра.
Перед выкапыванием хорошо пролей малину, если земля сухая. Затем осторожно подкопай куст лопатой, отступив от побега на 20–30 см. Старайся вытащить растение вместе с как можно большим количеством корней и комом земли.
Укороти саженец до высоты 30–40 см от земли. Это нужно для того, чтобы растение не тратило силы на питание стебля, а все силы отдало на укоренение.
Как правильно посадить малину осенью на новом месте
- В посадочную яму насыпь небольшой холмик земли с удобрениями.
- Опусти саженец, аккуратно расправь корни по бокам холмика.
- Следи, чтобы корневая шейка оказалась точно на уровне почвы (или на 2–3 см глубже после оседания земли). Заглубишь слишком сильно — почки загниют, посадишь слишком высоко — корни вымерзнут зимой.
- Засыпь корни землей, периодически встряхивая куст, чтобы между корнями не оставалось пустот, и утрамбуй почву руками.
- Обильно полей каждый куст, вылей около 1 ведра воды на каждое растение.
- Замульчируй приствольный круг. Положи слой торфа, перепревших опилок, соломы или сухих листьев толщиной 8–10 см.
- Если осень выдалась сухой, поливай малину раз в неделю до наступления морозов.
Соблюдай эти простые правила, и уже следующим летом пересаженная малина подарит тебе свой первый и непременно хороший урожай.
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