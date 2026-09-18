Когда пересаживать малину осенью и что сделать, чтобы кусты хорошо прижились

Пересаживая малину осенью, ты ничем не рискуешь — если, конечно, не затянешь с этим до заморозков.

Как правильно подготовить новое место под ягодник, и когда и как пересаживать малину осенью — читай в материале.

Когда пересаживать малину осенью

Для Украины лучшие даты для пересадки малины — конец сентября и октябрь, а в более теплых регионах можно сажать и позже, в ноябре.

Главное правило простое: после пересадки кусту нужно время нарастить корни до зимы, поэтому лучше сделать это примерно за 3–4 недели до прихода морозов.

Пересаживать малину начинай в прохладный пасмурный день.

Если малина еще активно растет, лучше немного подождать. А вот когда она завершила плодоносить и появились желтые листья — самое время.

Еще один признак готовности саженца — на корневой шейке появились почки замещения, а рост побегов остановился.

Для осенней пересадки лучше всего брать молодые сильные кусты или корневые побеги, которые выросли рядом с материнским кустом.

Малина активно размножается именно корневыми побегами, поэтому найти хорошие обычно несложно.

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Как пересаживать малину осенью

Малине нужно солнечное место с хорошим дренажем. Не сажай ее там, где после дождя долго стоит вода. Перед пересадкой убери сорняки и хорошо перекопай почву.

Внеси на 1 квадратный метр: 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г сернокислого калия (или 1 стакан древесной золы).

Выкопай траншеи глубиной 40 см и шириной 50 см — если сажаешь рядами, или отдельные посадочные ямы 40х40 см. Расстояние между кустами делай 60–70 см, а между рядами — 1,5–2 метра.

Перед выкапыванием хорошо пролей малину, если земля сухая. Затем осторожно подкопай куст лопатой, отступив от побега на 20–30 см. Старайся вытащить растение вместе с как можно большим количеством корней и комом земли.

Укороти саженец до высоты 30–40 см от земли. Это нужно для того, чтобы растение не тратило силы на питание стебля, а все силы отдало на укоренение.

Как правильно посадить малину осенью на новом месте

В посадочную яму насыпь небольшой холмик земли с удобрениями.

Опусти саженец, аккуратно расправь корни по бокам холмика.

Следи, чтобы корневая шейка оказалась точно на уровне почвы (или на 2–3 см глубже после оседания земли). Заглубишь слишком сильно — почки загниют, посадишь слишком высоко — корни вымерзнут зимой.

Засыпь корни землей, периодически встряхивая куст, чтобы между корнями не оставалось пустот, и утрамбуй почву руками.

Обильно полей каждый куст, вылей около 1 ведра воды на каждое растение.

Замульчируй приствольный круг. Положи слой торфа, перепревших опилок, соломы или сухих листьев толщиной 8–10 см.

Если осень выдалась сухой, поливай малину раз в неделю до наступления морозов.

Соблюдай эти простые правила, и уже следующим летом пересаженная малина подарит тебе свой первый и непременно хороший урожай.

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