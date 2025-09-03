Как и когда обрезать малину: полезные советы для любителей нежной ягоды

Кусты малины нуждаются в особом внимании. А проведенные мероприятия по обрезке и правильная подкормка способны стимулировать интенсивный рост и хорошую урожайность в следующем году.
Как обрезать малину и когда? Читай, как правильно обрезать малину и когда ее нужно пересаживать — в материале.
Когда нужно обрезать малину
Лучшее время для обрезки малины — конец лета-начало осени. При этом очень важны сроки проведения работ. Не жди стойкого холода, чтобы малина в следующем году принесла много хороших плодов.
Как обрезать малину правильно: подготовка куста к зиме
Залог хорошего урожая в следующем году — это правильная подготовка. Поэтому следует поработать, чтобы получить удовольствие от результата.
Важный этап повышения продуктивности и омоложения куста — это его обрезка осенью.
Важные моменты, которые следует сделать осенью:
- заняться почвой;
- обрезать кусты;
- удалить больные и старые ветви;
- удалить листья;
- прижать стебли к земле.
Грамотно обрезанные ветки помогут значительно увеличить будущий урожай и пережить будущий холод. Благодаря прореживанию значительно увеличится урожайность.
Если насаждения ухожены, то ягод вырастет больше, чем на запущенных участках.
Если ты мульчировал(-а) почву вокруг садовой малины, то обязательно убери мульчу. Иначе зимой там могут поселиться разные вредители и полевые мыши.
Затем следует перекопать почву. При этом помни, что корни располагаются поверхностно, поэтому не углубляйся в междурядьях более чем на 20 сантиметров, а в рядах — не более чем на восемь сантиметров.
В момент перекапывания следует удобрять почву.
Как правильно обрезать малину осенью: пошаговая инструкция
- Существует три этапа обрезки малины. Малину, ветка которой обсохла, срезаем. Она уже не будет приносить плоды, и ее можно срезать на обратный рост.
- Побеги, на которых много зеленых листьев, обрезаем в половину длины (срезаем 40 см ветки) или под пеньки.
- Для того, чтобы малина была плодородной, ее нужно прореживать каждые 2-3 года. Выкапывай или пересаживай лишние побеги на другое место. Если в малине будет загущение ветвей, она станет болеть и плохо плодоносить.
Если ты очень переживаешь за плодовитость кустов малины, обрезай стебли под самый корень. В пни средней длины могут легко проникнуть и размножиться вредители-насекомые.
Обрезать следует отслужившие, двухлетние стебли. Найти их легко — они темные и сухие, отличаются по внешнему виду от молодых, зеленых веточек.
В каждом кусте должно остаться пять здоровых стеблей. Рекомендуется при рядовой посадке оставлять не больше 10 побегов на каждый метр грядки.
Редкие кусты — лучшая подготовка к зимнему периоду, которая обеспечит успешное пережидание холода.
