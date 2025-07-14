Для тебя Война в Украине

“Последний рубеж”: как защищают Орехово и почему дроны работают в “производственных масштабах”

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 14 июля 2025, 21:00
“Последний рубеж”: как защищают Орехово и почему дроны работают в “производственных масштабах”

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