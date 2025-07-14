“Последний рубеж”: как защищают Орехово и почему дроны работают в “производственных масштабах”

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады выполняют боевые задания вблизи Орехового на Покровском направлении. О ситуации возле поселка, расположенного на границе Донецкой и Днепропетровской области, подробно рассказал представитель отделения коммуникации бригады и ведущий программы Вікна-новини Орест Дрималовский. Покровское направление: ситуация у Орехового У поселка враг сконцентрировал достаточно большие силы. Это большое количество мотострелковых соединений, а именно несколько полков. Россияне активно производят штурмовые действия.— Наши десантники активно противодействуют этому, ликвидируют оккупантов. В значительных фактически производственных масштабах работают наши беспилотные системы, работают наши десантники, штурмовики, отбивают врага от села. Враг бросает большие силы, чтобы прорвать оборону и перешагнуть границу Днепропетровской области. Для этого фактически не жалеет своих людей. — Многие роты, взводы и батальоны уже потеряли боеспособность на этом направлении. Враг забрасывает новое пушечное мясо, бросает новых людей в эти посадки, лишь бы нога российского оккупанта ступила на землю Днепропетровской области. Орехово — это самая граница Донецкой и Днепропетровской области. Здесь, по словам Ореста, мотоциклетные штурмы россиян до сих пор актуальны. РФ очень ограниченно применяет бронированную технику. Читать по теме FPV-ждуны на подъездах: россияне атакуют всем арсеналом оружия под Покровском На Покровском направлении учащаются атаки на мотоциклах. Штурмовики-камикадзе едут прямо на позиции ВСУ. — Фактически до переднего края доехать бронированная техника врага не может, потому что 24/7 наши пилоты FPV-дронов охотятся за этой техникой, патрулируют все пути. Это очень важно — не дать врагу проводить эту логистику. Враг вынужден искать альтернативные решения. Среди техники, которую применяют оккупанты, мотоциклы, квадроциклы, баги. Ими подвозят боекомплекты, производят ротации, пополняют личный состав и уходят в штурмы. — Но наши операторы дронов очень обучены в таком плане работать. Есть большой опыт и на Новопавловском направлении, когда бригада выполняла боевые задания. Наши пилоты очень часто поражали этих мотоциклистов. Россияне применяют мотоциклы для того, чтобы на скорости проскочить мимо эшелонированной обороны с FPV-дронов, — добавляет Орест Дрималовский. Даже когда попадает дрон в 1,5-2 метрах от мотоцикла, часто от россиян ничего не остается. Кроме этого, оккупантам очень сложно выйти на штурм. По свидетельствам пленных, им приходится идти пешком 10-15 км до переднего края, лишь бы и начать штурмовые действия. Логистика окrупантов крайне усложнена работой украинских операторов дронов. Орехово Донецкой области на карте боевых действий По данным аналитического проекта DeepState, приблизительное расстояние от населенного пункта до границы с Днепропетровской областью — 1,7 км. Напомним, что летнее наступление 2025 года стало для России роковым по потерям — вражеская армия потеряла за два месяца около 31 тысячи бойцов. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Донецкая область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter