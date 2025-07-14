“Последний рубеж”: как защищают Орехово и почему дроны работают в “производственных масштабах”

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады выполняют боевые задания вблизи Орехового на Покровском направлении.

О ситуации возле поселка, расположенного на границе Донецкой и Днепропетровской области, подробно рассказал представитель отделения коммуникации бригады и ведущий программы Вікна-новини Орест Дрималовский.

Покровское направление: ситуация у Орехового

У поселка враг сконцентрировал достаточно большие силы. Это большое количество мотострелковых соединений, а именно несколько полков. Россияне активно производят штурмовые действия.

— Наши десантники активно противодействуют этому, ликвидируют оккупантов. В значительных фактически производственных масштабах работают наши беспилотные системы, работают наши десантники, штурмовики, отбивают врага от села.

Враг бросает большие силы, чтобы прорвать оборону и перешагнуть границу Днепропетровской области. Для этого фактически не жалеет своих людей.

— Многие роты, взводы и батальоны уже потеряли боеспособность на этом направлении. Враг забрасывает новое пушечное мясо, бросает новых людей в эти посадки, лишь бы нога российского оккупанта ступила на землю Днепропетровской области.

Орехово — это самая граница Донецкой и Днепропетровской области. Здесь, по словам Ореста, мотоциклетные штурмы россиян до сих пор актуальны. РФ очень ограниченно применяет бронированную технику.

— Фактически до переднего края доехать бронированная техника врага не может, потому что 24/7 наши пилоты FPV-дронов охотятся за этой техникой, патрулируют все пути. Это очень важно — не дать врагу проводить эту логистику. Враг вынужден искать альтернативные решения.

Среди техники, которую применяют оккупанты, мотоциклы, квадроциклы, баги. Ими подвозят боекомплекты, производят ротации, пополняют личный состав и уходят в штурмы.

— Но наши операторы дронов очень обучены в таком плане работать. Есть большой опыт и на Новопавловском направлении, когда бригада выполняла боевые задания. Наши пилоты очень часто поражали этих мотоциклистов.

Россияне применяют мотоциклы для того, чтобы на скорости проскочить мимо эшелонированной обороны с FPV-дронов, — добавляет Орест Дрималовский.

Даже когда попадает дрон в 1,5-2 метрах от мотоцикла, часто от россиян ничего не остается. Кроме этого, оккупантам очень сложно выйти на штурм.

По свидетельствам пленных, им приходится идти пешком 10-15 км до переднего края, лишь бы и начать штурмовые действия. Логистика окrупантов крайне усложнена работой украинских операторов дронов.

Орехово Донецкой области на карте боевых действий

По данным аналитического проекта DeepState, приблизительное расстояние от населенного пункта до границы с Днепропетровской областью — 1,7 км.

Напомним, что летнее наступление 2025 года стало для России роковым по потерям — вражеская армия потеряла за два месяца около 31 тысячи бойцов.

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