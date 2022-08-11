Огород для души и здоровья: какую зелень вырастить на балконе

Солнышко светит, весна все же наступила, а за ней и лето. Многие украинцы возвращаются в пустые дома. И, конечно же, хочется снова вернуть зелень в родной дом. Однако что делать, когда живешь в квартире, а маленького огородика для души не хватает?

Делать то, чего так хочется, и попытаться создать его у себя на балконе, или даже на окне. Кроме того, таким образом можно попробовать свои силы, потренироваться, а затем перейти в высшую лигу и сеять хоть гектарами.

Лучше всего будет начать с зелени. Какую выбрать для балкона и как ее посадить, рассказываем дальше.

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На балконе можно вырастить:

укроп;

зеленый лук;

петрушку;

базилик;

мяту;

розмарин.

Как посадить зеленый лук

Существует два способа, и большинству из нас они известны — выращивать в воде или в почве.

Чтобы посадить лук в воду, нужно сначала взять емкость с узким горлышком. Затем налить туда воду и положить луковицу так, чтобы она касалась влаги только нижней частью корешков. Воду менять каждый день.

Для другого способа нужно взять почву, положить ее в горшок и после этого плотно друг к другу посадить лук. Подержать несколько дней в тени, затем выставить на свет и умеренно поливать каждый день.

Как посадить укроп

После покупки семян их следует промыть и положить на мокрую марлю на несколько дней.

Далее посадить в грунт на глубине один – два сантиметра, накрыть пищевой пленкой и поставить на свет. Потом остается лишь иногда поливать.

Как посадить петрушку

Порядок действий похож на посадку укропа. Однако после всех манипуляций следует сначала оставить горшок с посаженными семенами без пленки в темном месте.

После того как появятся первые побеги, петрушку нужно поставить на свежий воздух с хорошим освещением.

Как посадить базилик

Сначала нужно выбрать правильный сорт, который можно легко вырастить на балконе. Среди них лучше отдать предпочтение лимонному. Затем взять емкость объемом в полтора или два литра, положить на дно щебень или другой дренаж слоем в два – три сантиметра и насыпать сверху грунт.

Далее нужно вымачивать в воде семена в течение семи – десяти часов, после этого просушить их на немного влажной ткани. Сажать семена можно на расстоянии шесть – восемь сантиметров в предварительно увлажненную почву.

Затем можно спокойно накрыть все пищевой пленкой и поливать каждый день настоянной водой.

Как посадить мяту

Для начала смешать равные части перегноя, торфа, песка и огородной земли. Затем нужно немного пропечь эту смесь в духовке.

После этого пересыпать все в горшок и сделать небольшие углубления в пять сантиметров. Налить туда немного воды — и можно сеять семена мяты.

Затем осторожно завернуть углубление землей, накрыть пищевой пленкой и поставить в сухое и теплое место.

Как посадить розмарин

Сначала нужно наполнить горшок грунтом, положив на низ небольшой слой щебня. Затем можно сеять семена розмарина и прикрыть их тонким слоем земли.

После этого нужно поливать его и держать горшок в сухом и теплом месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как завести себе огород во время войны и что нужно знать.