Растим собственноручно — как завести себе огород во время войны и что нужно знать

Если вы давно хотели начать выращивать огород, но никак не доходили руки — сейчас это время пришло.

Из-за войны, которую россияне нагло навязали нам, большое количество украинцев выехало из городов в более безопасные села или на запад страны, так что будет возможность посвятить себя работе с плодородной землей. А кто-то, возможно, захочет выращивать что-то по мелочам у себя на балконе.

Сейчас необходимо стараться хорошо и сбалансировано питаться, чтобы иметь силы и энергию и не допустить еще большего стресса для организма.

Собственный маленький огород — не только возможность не покупать в магазине, но и интересный процесс выращивания.

Разбираем, что нужно знать и подготовить, чтобы завести свой огород или маленькую рассаду.

Вам понадобится

Для того чтобы завести собственный огород, нужно:

набор садовых инструментов (лопатка, грабли, тяпка, венчик, культиватор);

мешок грунта;

минеральные удобрения;

лейка и пульверизатор;

горшки и другая посадочная тара.

Что можно сеять ранней весной

Вы можете посеять овощи. Если хотите сделать это сразу в открытую почву, можно сеять холодостойкие культуры — морковь, редис, вьющуюся капусту, репу и лук-чернушку.

В почву можно посадить яровой чеснок. Важно, чтобы температура грунта была 4-10 °С. Культуры огурцов, кабачков и баклажанов сеются в теплую землю сразу. Рассаду лучше не делать, потому что у них слабая корневая система.

На подоконнике же можно сеять что угодно, ведь температура воздуха дома это позволяет.

Лучше всего в домашних условиях растет зелень — шпинат, латук, кресс, руккола, укроп и петрушка.

Совет: можно сеять зелень еженедельно, тогда у вас она будет постоянно.

Как правильно посадить

Удобный вариант — торфяные горшки, но высадка в обычные также подходит. Перед высевом семян полейте землю теплой водой.

Начинать посадку можно, когда вода впитается. На каждый сорт у вас должен быть отдельный горшок или другая тара.

Чтобы посадить, сделайте ямки на одинаковом расстоянии и положите семена. Присыпьте небольшим слоем почвы.

Если будете сажать в торфяные горшки, сначала размочите их в минеральном удобрении и дайте высохнуть. В заполненный грунтом горшок высадите семена и накройте пищевой пленкой. Так вы сделаете мини-теплицу.

А когда будете пересаживать в открытый грунт, за три дня до этого делайте активный полив. Так горшки размокнут и быстрее схватятся в земле.

Как ухаживать за рассадой

Почва с рассадой никогда не должна пересыхать, так же как и нельзя допускать застоя воды. Полив и опрыскивание ростков делайте из пульверизатора.

Важным условием прорастания семян является освещение. Идеальные условия — 12-14 часов яркого света в день. Удобрения выбирайте по своему усмотрению.

Также нужно будет разделить более сильные ростки в отдельные горшки.

Это называется пикировка. Ее делают для того, чтобы растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения.

Высадка в открытый грунт

Перед высадкой нужно продезинфицировать почву. Используйте раствор медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды), расходуя на 1 кв. м 1-1,5 л средства.

Далее можно применить органические удобрения. После всех процедур следует перекопать землю.

Рассаду из торфяных горшков высадить легче всего. Горшок с растением опустите в лунку, присыпьте грунтом. Далее обожмите его со всех сторон руками и хорошо полейте.

Из общей тары рассаду извлекают с помощью лопатки.

Перед тем как выкопать растения, разделите грунт на квадраты, в центре которых располагаются саженцы. Подкопайте саженец и вытащите растение с комом земли. Посадите в землю, прижмите и обильно полейте.

Когда нужно пересаживать

Чаще всего в открытую землю культуры высаживают с начала июня. Расстояние между ростками должно быть 30-50 см. Возраст рассады при пересадке должен быть 60 дней.

Важно: в пасмурную погоду рассаду рекомендуется высаживать утром, а в солнечную — ближе к вечеру.

Для томатов — готовая рассада должна достигать 40 см, иметь 7-8 листочков и хотя бы одну цветочную кисть.

Перец и баклажаны — на растениях должно быть 10-12 листьев и несколько бутончиков или завязей. В высоту рассада должна быть не менее 20 см.

Выращивание растений — полезное дело. Для физического здоровья это витамины, а для ментального — способ разрядки и ощущение причастности к созиданию.

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