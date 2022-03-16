Прекрасный способ расслабиться и управлять стрессом: топ-3 приложения для медитации

Медитация — один из действенных способов успокоить свой ум и психику в стрессовые времена. Когда мы занимаемся медитацией, то погружаемся в состояние безопасности и покоя.
Физическое расслабление мышц приводит к психическому расслаблению и наоборот.
Telegram-канал ТЭД собрал три приложения для медитации.
Headspace может стать твоим руководством по практике осознанности в повседневной жизни. Медитация учит расслабляться, управлять стрессом и сосредотачивать свою энергию на важном.
Всего за несколько минут в день это приложение может помочь внести баланс в твою жизнь.
Headspace предлагает занятия от трех минут, поэтому не говори, что у тебя нет времени на это.
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Известно, что занятия медитацией улучшают внимание и память, психическое здоровье, концентрацию, общее самочувствие и помогают лучше спать.
Бесплатное приложение Medito создано волонтерами, которые верят, что медитация может положительно изменить жизнь и никто не должен за это платить.
Сейчас, как никогда, важно осознанно подходить к своему ментальному здоровью и задействовать все способы борьбы со стрессом, тревогой и другими негативными состояниями души.
Бесплатное приложение Daylio позволяет вести личный дневник и следить за своим настроением, не требуя печатать ни строчки.
Нужно каждый день оценивать по пятибалльной шкале свое самочувствие с помощью смайликов. Приложение собирает записанные данные и отображает их в статистике. Так можно лучше понять динамику своего настроения.
Во время войны все мы надеемся на наших защитников и защитниц, и многих из них знаем лично. Читай, что делать, если твой близкий человек стоит на защите Украины.