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Чем полезна груша и кому противопоказано это сладкое воплощение витаминов

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 07 ноября 2026, 13:00 3 мин.
польза груши
Фото Unsplash

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