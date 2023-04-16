Весной начинается не только период ожидания хорошей погоды, чтобы побольше времени проводить на свежем воздухе, но и поисков продуктов, содержащих немало полезных микроэлементов. Одним из таких есть груша.

Она, как и все фрукты, чуть ли не с первого взгляда дает понять, что она стоит внимания. Так чем полезна груша?

Какие полезные элементы содержит груша

20% от дневной нормы клетчатки;

дубильные, азотные и пектиновые вещества;

витамины А, С, В1, В2, Е, К, Р, РР;

фолиевая кислота;

ниацин;

флавоноиды;

фитонциды;

йод, цинк, медь, железо, фосфор, калий, кальций, сера, магний и натрий.

Чем полезна груша

Одним из наиболее очевидных полезных свойств груши является ее положительное влияние на желудочно-кишечный тракт. Клетчатка, которую она содержит, может облегчить процесс пищеварения и помочь людям, страдающим запорами. Кроме того, употребление груши может снизить уровень холестерина в крови.

Сейчас также смотрят

Может груша помочь и с выведением желчи из организма и в борьбе с инфекциями мочеполовых путей.

Также важно знать, что флавоноиды находятся именно в кожуре груши и положительно влияют на состояние сосудов, улучшают качество эритроцитов и свертываемость крови.

Нельзя забывать и о том, что груша содержит много антиоксидантов, обладающих способностью помогать в профилактике болезней сердца и сосудов.

Но кроме внутренних изменений, груша может повлечь за собой и внешние. Ее пищевые волокна могут улучшить состояние кожи и замедлить процесс образования морщин.

Не менее важно влияние груши оказывают и на женское здоровье. Флавоноиды, что содержит фрукт, способны снизить риск развития рака груди и яичников. А фолиевая кислота может снизить риск выкидышей, а также повысить иммунитет беременных женщин.

Кому противопоказано употреблять грушу

Важно понимать, что, несмотря на все полезные свойства, для некоторых груши могут быть очень вредными. В первую очередь это касается, конечно, аллергиков. А также нельзя обойти вниманием детей, которые более уязвимы, чем взрослые.

Также не рекомендуется употреблять груши при обострениях желудочно-кишечных болезней, особенно язве, ведь фрукт может раздражать слизистую тонкого кишечника.

Не стоит есть груши натощак любому. Даже если раньше организм практически никогда не давал сбоя. Также не рекомендуется запивать фрукты водой, поскольку это может спровоцировать процесс брожения, что вызовет дискомфорт в желудке.

После долгой зимы и малого количества солнца нашему организму требуется настоящий витаминный коктейль. Читай о продуктах с наибольшей пользой для тебя весной 2023 года.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!