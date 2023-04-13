Маленький фрукт, а витаминов достаточно! Чем киви полезен для нашего здоровья

Употреблять витамины нужно. Это поддерживает наш организм в сложные времена и смену сезонов. Особенно на витамины следует обращать внимание после зимы, ведь организм перестраивается на новое время года. Во фруктах содержится много минералов, ферментов и витаминов. Сегодня мы расскажем, чем полезен киви и о его питательных свойствах для организма.

Чем полезен киви: питательные свойства для организма

Киви полезен для нашего организма, потому что в нем, в первую очередь, высокое содержание витамина С. Раньше мы рассказывали, в каких продуктах содержится больше всего витаминов. Витамин С помогает укрепить иммунитет, уменьшить воспаления в организме, поддерживает здоровье костей и кожи.

Киви является антиоксидантом, потому что в нем есть витамины Е и К, которые борются со стрессом и воспалениями. Также калий, содержащийся в киви, помогает сердечно-сосудистой системе, снижает давление, а потому рекомендован гипертоникам.

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Регулярное употребление киви помогает организму больше и лучше производить коллаген. Это такой белок, который сохраняет нашу кожу молодой и эластичной. Потому маленький фрукт еще является и источником молодости.

Влияет киви и на пищеварение. Во фрукте содержатся ферменты, которые снижают воспаления в желудке и кишечнике, улучшают пищеварение и уменьшают риски развития воспалений кишечника.

Кому можно есть киви

Киви питательный и вкусный для многих людей. Но некоторым его употреблять просто необходимо! Лучше добавить фрукт в рацион тем, кто:

Обладает низким иммунитетом и хочет его улучшить. Люди со сниженной иммунной системой — дети, пожилые люди, беременные женщины должны есть киви для поддержания здоровья. Хочет улучшить работу сердечно-сосудистой системы, гипертоникам. Имеет заболевание кожи, ее блеклый вид. Людям с проблемами желудка, для тех, кому нужно наладить работу кишечника. Для всеобщей поддержки здоровья. Киви — отличный источник витаминов. Сбалансированное употребление фруктов и овощей каждый день поможет сохранить свое здоровье.

Противопоказания: кому нельзя есть киви

Польза киви огромна, но все же некоторым его употреблять противопоказано. Есть киви нельзя тем, у кого:

Аллергия: киви является сильным аллергеном, поэтому проверь, нет ли ее у тебя. Не ешь много фрукта сразу, если не уверен(-а) в реакции. Гастрит, язва и рефлюкс кислоты. Киви содержит кислоту, которая может усугубить состояние людей, имеющих такие заболевания. Проконсультируйся с врачом по поводу своего рациона. Тем, кто употребляет антидепрессанты, антикоагулянты, лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний. Киви не рекомендуют есть вместе с ними из-за взаимодействия составов. Проконсультируйся с врачом перед употреблением. Детям до года. Киви достаточно сложен для переваривания организмом маленьких детей.

Раньше мы рассказывали о пользе и вреде фиников для организма.

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