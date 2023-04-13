Маленький фрукт, а витаминов достаточно! Чем киви полезен для нашего здоровья

Употреблять витамины нужно. Это поддерживает наш организм в сложные времена и смену сезонов. Особенно на витамины следует обращать внимание после зимы, ведь организм перестраивается на новое время года. Во фруктах содержится много минералов, ферментов и витаминов. Сегодня мы расскажем, чем полезен киви и о его питательных свойствах для организма.
Киви полезен для нашего организма, потому что в нем, в первую очередь, высокое содержание витамина С. Раньше мы рассказывали, в каких продуктах содержится больше всего витаминов. Витамин С помогает укрепить иммунитет, уменьшить воспаления в организме, поддерживает здоровье костей и кожи.
Киви является антиоксидантом, потому что в нем есть витамины Е и К, которые борются со стрессом и воспалениями. Также калий, содержащийся в киви, помогает сердечно-сосудистой системе, снижает давление, а потому рекомендован гипертоникам.
Регулярное употребление киви помогает организму больше и лучше производить коллаген. Это такой белок, который сохраняет нашу кожу молодой и эластичной. Потому маленький фрукт еще является и источником молодости.
Влияет киви и на пищеварение. Во фрукте содержатся ферменты, которые снижают воспаления в желудке и кишечнике, улучшают пищеварение и уменьшают риски развития воспалений кишечника.
Фото: Pexels
Киви питательный и вкусный для многих людей. Но некоторым его употреблять просто необходимо! Лучше добавить фрукт в рацион тем, кто:
Польза киви огромна, но все же некоторым его употреблять противопоказано. Есть киви нельзя тем, у кого:
Раньше мы рассказывали о пользе и вреде фиников для организма.
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