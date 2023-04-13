Маленький фрукт, а вітамінів чимало! Чим ківі корисний для нашого здоров’я

Вживати вітаміни потрібно. Це підтримує наш організм у складні часи та зміну сезонів. Особливо на вітаміни слід звертати увагу після зими, адже організм перелаштовується на нову пору року. У фруктах міститься багато мінералів, ферментів та вітамінів. Сьогодні ми розповімо, чим корисний ківі та про його поживні властивості для організму.

Чим корисний ківі: поживні властивості для організму

Ківі корисний для нашого організму, бо в ньому, в першу чергу, високий вміст вітаміну С. Раніше ми розповідали, в яких продуктах міститься найбільше вітамінів. Вітамін С допомагає зміцнити імунітет, зменшити запалення в організмі, підтримує здоров’я кісток та шкіри.

Ківі є антиоксидантом, бо в ньому є вітаміни Е і К, які борються зі стресом та запаленнями. Також калій, який міститься в ківі, допомагає серцево-судинній системі, знижує тиск, а тому рекомендований гіпертонікам.

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Регулярне вживання ківі допомагає організму більше та краще виробляти колаген. Це такий білок, який зберігає нашу шкіру молодою та еластичною. Тому маленький фрукт ще є і джерелом молодості.

Впливає ківі і на травлення. У фрукті містяться ферменти, які знижують запалення в шлунку та кишківнику, покращують травлення та зменшують ризики розвитку запалень кишківника.

Кому можна їсти ківі

Ківі поживний і смачний для багатьох людей. Але деяким його вживати просто необхідно! Найкраще додати фрукт у раціон тим, хто:

Має низький імунітет та хоче його покращити. Люди зі зниженою імунною системою — діти, літні люді, вагітні жінки мають вживати ківі для підтримки здоров’я. Хоче покращити роботу серцево-судинної системи, гіпертонікам. Має захворювання шкіри, її бляклий вигляд. Людям з проблемами зі шлунком, для тих, кому потрібно налагодити роботу кишківника. Для загальної підтримки здоров’я. Ківі — чудове джерело вітамінів. Збалансоване вживання фруктів та овочів щодня допоможе берегти своє здоров’я.

Протипоказання: кому не можна їсти ківі

Користь ківі величезна, та все ж деяким його вживати протипоказано. Їсти ківі не можна тим, хто має:

Алергію: ківі є сильним алергеном, тож перевір, чи немає її в тебе. Не їж багато фрукта відразу, якщо не впевнений(-а) в реакції. Гастрит, виразку та рефлюкс кислоти. Ківі містить кислоту, яка може погіршити стан людей, які мають такі захворювання. Проконсультуйся з лікарем щодо свого раціону. Тим, хто вживає антидепресанти, антикоагулянти, ліки проти серцево-судинних захворювань. Ківі не рекомендують вживати разом з ними через взаємодію складів. Проконсультуйся з лікарем перед вживанням. Дітям до року. Ківі доволі складний для перетравлення організмом маленьких дітей.

Раніше ми розповідали про користь і шкоду фініків для організму.

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