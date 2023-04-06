Їжа та рецепти

Джерело вітамінів, мінералів та засіб проти старіння: чим корисна морська капуста

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Квітня 2023, 18:15
Чим корисна морська капуста: корисні властивості для організму
Фото: Depositphotos

Більше новин
Арттерапія для ЗСУ
Арт-терапія для ЗСУ: лікуються мистецтвом та допомагають побратимам
Гриби
Як виростити гриби в домашніх умовах: найпопулярніший спосіб
Цукати
З гарбуза, яблук та цитрусових: як зробити цукати
Маски для обличчя в домашніх умовах — рецепти
Проти зморшок, живильні та зволожувальні: рецепти масок для обличчя, які ти можеш зробити самостійно
Дивитись більше

Матеріали по темі

Цукати
З гарбуза, яблук та цитрусових: як зробити цукати
Сало
Улюблений продукт багатьох українців: чим корисне сало — пояснює експерт
Печиво великодні гнізда
Їстівні гнізда для теплої розмови? Так! Рецепт печива Великодні гнізда на свято
Пасха Краффин
Цікавіше та оригінальніше, ніж звичайна паска! Рецепт краффіна від Лізи Глінської

Відео
0:02:59
Арттерапія для ЗСУ

Арт-терапія для ЗСУ: лікуються мистецтвом та допомагають побратимам
0:04:20
Антикорупційна програма
Нова антикорупційна програма на 3 роки: систему очікує трансформація
0:05:15
Карта бойових дій в Україні 06.04.2023 онлайн
Мінус ворожий вертоліт та багато живої сили: карта бойових дій в Україні 6 квітня в режимі онлайн
0:02:24
волонтери Франківськ
Два джипи і швидка за домашню випічку! У волонтерів з Франківська є свій секрет
Карта бойових дій в Україні
Відбито близько 20 атак противника на Бахмутському напрямку: карта бойових дій в Україні 5 квітня в режимі онлайн
0:03:44
Оборона Чернігова
Чернігів стримував 20 тисяч окупантів! Як обороняли місто — розповідають нацгвардійці
0:02:27
Дніпро таксі
У Дніпрі з’явилося незвичне таксі: водієві допомагає песик Бені
0:06:02
Олександра Андріяшина
“Ми нагадуємо про головне і тихо молимось”: перша в Україні військова капеланка про труднощі у роботі
0:10:41
Черги на кордоні з Польщею: куди їдуть українці
Величезні черги на кордоні з Польщею: чому виникли та куди їдуть українці
0:02:15
британські фермери
Пікапи для миру: британські фермери започаткували акцію на підтримку ЗСУ
Більше відео
Коли Вербна неділя 2023 дата, звичаї, традиції
Читати далі
Не я б’ю, верба б’є! Вербна неділя у 2023 році: традиції християнського свята
навислі повіки
Читати далі
Як прибрати навислі повіки без операційного втручання: пояснює косметолог

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь