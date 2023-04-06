Джерело вітамінів, мінералів та засіб проти старіння: чим корисна морська капуста

Часто замислюєшся про те, що їси? Які з продуктів мають найбільшу користь, а які — майже нульову?

Одним з лідерів за поживністю та кількістю вітамінів у будь-якому холодильнику є морська капуста. Читай у нашому матеріалі, чим корисна морська капуста для організму.

Чим корисна морська капуста: корисні властивості для організму

Морська капуста містить вітаміни А, В, С, D та Е. Крім цього, вона є джерелом натрію, магнію, заліза та фосфору, жирних кислот Омега-3 та інших харчових волокон. Морську капусту вважають одним з найкращих продуктів-джерел йоду.

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Морська капуста знижує рівень цукру в крові, є природним антиоксидантом, вона зміцнює імунітет та навіть бореться зі старінням! Добова норма морської капусти — 50 г. Адже саме в такій кількості продукту міститься максимальна доза йоду на день.

Впливає морська капуста і на кишківник — вона збільшує кількість здорових бактерій, чим покращує мікрофлору. До того ж така капуста добре насичує, і ти менше відчуваєш голод. А ще вона знижує рівень шкідливого холестерину. Раніше ми вже розповідали, які ще продукти знижують холестерин.

Цей продукт рекомендують людям, схильним до ожиріння, бо в капусті міститься багато клітковини, а ще — фукоксантини, які розщеплюють жирові клітини. Для харчування вагітних така закуска теж корисна, адже морська капуста підтримує імунітет, а для дитини зменшує ризики розвитку патологій.

Для пар, які хочуть завагітніти, також слід додати її в раціон. Як і велика кількість морепродуктів, морська капуста є природним афродизіаком.

Нині продається безліч видів морської капусти — сушена, маринована, консервована, свіжа, пресована і навіть морожена. Під час вибору звертай увагу на колір, запах та маринад. Все має бути герметично запаковано та зберігатися за низьких температур.

Свіжа морська капуста повинна мати приємний запах моря. Якщо капуста має неприємний запах, то це може свідчити про несвіжість або неправильне зберігання. Уникай капусти з ознаками бруду, висихання або плям.

Не бажано їсти морську капусту тим, хто має:

Захворювання щитовидної залози. Непереносність йоду. Захворювання травної системи. Проблеми з нирками. Алергічні реакції.

Раніше ми розповідали про користь і шкоду хурми.

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