Здоров'я та краса

Покращує роботу серця та шлунку і заспокоює нерви: чому хурму називають “їжею Богів”

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 02 Листопада 2022, 09:00
хурма
Фото: Pexels

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