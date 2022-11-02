Покращує роботу серця та шлунку і заспокоює нерви: чому хурму називають “їжею Богів”

За вікном вже осипається листя, та значно похолоднішало. З прилавків магазинів зникли літні ягоди та фрукти, натомість ятки заполонила вже перша хурма.

Цікавий факт: якщо ти думаєш, що хурма — це фрукт, то ти помиляєшся. Виявляється, це ягода. У Греції її ще називають “фініковою сливою” та “їжею Богів”.

Дерева хурми ростуть переважно в тропіках, але українські аграрії теж навчилися вирощувати цю рослину. Тож, що ж такого “божественного” у цій ягоді, нумо розбиратися.

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Користь хурми

Насамперед це просто джерело вітамінів та мікроелементів. Хурма містить:

вітаміни А, С, групи В (навіть більше, ніж у цитрусових);

рослинна клітковина (більше ніж в яблуках);

мідь;

йод;

магній;

натрій;

бета-каротин;

залізо;

калій-фосфор;

кальцій;

органічні кислоти;

таніни та катехіни.

Хурма позитивно впливає на серцево-судинну систему, щитоподібну залозу та покращу роботу шлунка і кишківника. Також ця ягода підвищує працездатність, зміцнює імунітет, допомагає при анемії та заспокоює нерви. А ще сприяє покращенню роботи печінки та зору.

Вживання хурми рекомендують вагітним жінкам. Згідно з дослідженнями, мікроелементи, на які багата хурма, здатні стримувати зростання вікових новоутворень.

Ще один цікавий факт — хурма містить лише 66 кілокалорій на 100 грамів.

Ягоду часто використовують як лікарський засіб при застуді та кашлі. Можна зробити розчин із соку однієї стиглої хурми, розведеного у 100 г теплої води та двічі на день полоскати горло.

Шкода хурми

Попри великий перелік цілющих властивостей хурми, надмірне вживання цієї ягоди може нашкодити. Плід містить таніни, які можуть бути небезпечними для людей, що мають виразку шлунка, та людей з проблемами нирок, бо хурма має сечогінний ефект.

Різновиди хурми

У природі існує понад 500 різновидів хурми. Найпопулярніші, які часто можна побачити на прилавках, це:

корольок

шарон

медова хурма

шоколадна хурма

помідорна хурма

зенджи-мару

Чому хурма “в’яже рот”

Через те, що у складі хурми знаходиться дубильна кислота або танін, при дотику танінів з ротовою порожниною відбувається згортання білків. Цей процес і створює неприємні в’яжучі відчуття у роті.

Крім цього, таніни викликають звуження кровоносних судин, відбувається свого роду природна анестезія. Важливо відзначити, що в’яжучі властивості хурми проявляються лише у незрілих плодів.

Аби позбавитися цього ефекту, достатньо покласти плоди хурми у морозилку на 12 годин, втім варто зазначити, що після розморожування ягода може стати дуже м’якою і змінити свій смак.

Також дехто полюбляє отримувати корисні елементи не лише з продуктів, але й з пігулок. Проте у такому разі потрібно бути теж обережними. Читай, чому не треба просто так купувати вітаміни.

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