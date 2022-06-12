Непотрібна обгортка чи джерело вітамінів: наскільки безпечно їсти шкірку фруктів

Цукерки обираємо за обгорткою, а фрукти за шкіркою? Іноді саме так і стається. Із солодощами зрозуміло, що їх неприродню упаковку не потрібно їсти. А ось що робити з органічними продуктами?

Нутриціологиня Анастасія Голобородько пояснила, наскільки безпечно їсти шкірку фруктів та як позбавитись усіх загроз, які може нести зовнішнє середовище продуктам.

Однак спочатку потрібно зрозуміти, як дозрівають фрукти, щоб знати, чи не вводить в оману виробник або продавець.

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Які існують види фруктів

Клімактеричні – це ті фрукти, які виробляють безбарвний газ етилен, завдяки якому вони можуть дозрівати навіть на полицях магазинів.

До таких фруктів відносять банани, персики, яблука, авокадо, диня, ківі, сливи, груші.

Неклімактеричні – це ті фрукти, які після збору урожаю не будуть дозрівати. Тому їх намагаються виставляти на продаж у стиглому вигляді.

До цього виду відносяться полуниця, виноград, малина, цитруси.

Що можуть робити з фруктами для продажу

Наприклад, можуть покрити етиленом чи воском. З погляду на здоров’я такі дії не надто шкодять, а самі напилення та покриття можна легко змити теплою водою.

Крім того, у шкірці плодів нутритивний склад і цінність часто більші, ніж м’якоті у яблук, картоплі, огірка, баклажана, гарбуза, ківі, груш, апельсинів тощо.

Тому їсти фрукти зі шкіркою можна. Потрібно лише їх помити.

Якщо переймаєшся за пестициди, які можуть міститись у шкірці

Існує безліч розповідей та побоювань через пестициди, які можуть міститись у шкірці фруктів. Тому існує кілька порад, щоб точно уберегти себе та свою сім’ю від пестицидів.

Що робити, щоб не натрапити на пестициди

вивчити список dirty dosen

обирати локальні, сезонні та органічні продукти

мити теплою водою фрукти, оскільки це позбавляє до 40 – 42% пестицидів, які можуть бути в шкірці

пам’ятати, що невелика кількість пестицидів не так шкідлива, в порівнянні з тією користю, яка є в цілісних фруктах та овочах

не забувати, що кількість пестицидів у всіх країнах досить жорстко регулюється і рідко перевищує норми

Крім того, щороку Enviromental working group досліджує продукти харчування забруднення пестицидами. Результатами цієї роботи є публікація двох списків:

Dirty dosen list – найбільш забруднені пестицидами продукти харчування, які краще купувати вирощеними органічним способом.

полуниця шпинат листова зелень нектарини яблука виноград черешня персик груша солодкий перець стебло селери томат

Clean fifteen list – продукти харчування, які можна купувати практично будь-якими.

авокадо кукурудза ананас цибуля папая заморожений зелений горошок баклажан спаржа броколі капуста ківі цвітна капуста гриби диня мускатна диня

Однак наш організм по-різному реагує не лише на пестициди, але й на стресові ситуації. Від цього страждає наша нервова система та інші органи. Читай, які можуть виникнути розлади травлення на фоні стресу.

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