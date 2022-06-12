Непотрібна обгортка чи джерело вітамінів: наскільки безпечно їсти шкірку фруктів

Цукерки обираємо за обгорткою, а фрукти за шкіркою? Іноді саме так і стається. Із солодощами зрозуміло, що їх неприродню упаковку не потрібно їсти. А ось що робити з органічними продуктами?
Нутриціологиня Анастасія Голобородько пояснила, наскільки безпечно їсти шкірку фруктів та як позбавитись усіх загроз, які може нести зовнішнє середовище продуктам.
Однак спочатку потрібно зрозуміти, як дозрівають фрукти, щоб знати, чи не вводить в оману виробник або продавець.
Клімактеричні – це ті фрукти, які виробляють безбарвний газ етилен, завдяки якому вони можуть дозрівати навіть на полицях магазинів.
До таких фруктів відносять банани, персики, яблука, авокадо, диня, ківі, сливи, груші.
Неклімактеричні – це ті фрукти, які після збору урожаю не будуть дозрівати. Тому їх намагаються виставляти на продаж у стиглому вигляді.
До цього виду відносяться полуниця, виноград, малина, цитруси.
Наприклад, можуть покрити етиленом чи воском. З погляду на здоров’я такі дії не надто шкодять, а самі напилення та покриття можна легко змити теплою водою.
Крім того, у шкірці плодів нутритивний склад і цінність часто більші, ніж м’якоті у яблук, картоплі, огірка, баклажана, гарбуза, ківі, груш, апельсинів тощо.
Крім того, у шкірці плодів нутритивний склад і цінність часто більші, ніж м’якоті у яблук, картоплі, огірка, баклажана, гарбуза, ківі, груш, апельсинів тощо.
Тому їсти фрукти зі шкіркою можна. Потрібно лише їх помити.
Існує безліч розповідей та побоювань через пестициди, які можуть міститись у шкірці фруктів. Тому існує кілька порад, щоб точно уберегти себе та свою сім’ю від пестицидів.
Крім того, щороку Enviromental working group досліджує продукти харчування забруднення пестицидами. Результатами цієї роботи є публікація двох списків:
Dirty dosen list – найбільш забруднені пестицидами продукти харчування, які краще купувати вирощеними органічним способом.
Clean fifteen list – продукти харчування, які можна купувати практично будь-якими.
Однак наш організм по-різному реагує не лише на пестициди, але й на стресові ситуації. Від цього страждає наша нервова система та інші органи. Читай, які можуть виникнути розлади травлення на фоні стресу.
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