Ненужная обертка или источник витаминов: насколько безопасно есть кожуру фруктов

Конфеты выбираем по обертке, а фрукты по шкурке? Иногда именно так и происходит. Со сладостями понятно, что их неестественную упаковку не нужно есть. А вот что делать с органическими продуктами?
Нутрициолог Анастасия Голобородько объяснила, насколько безопасно есть шкурку фруктов и как избавиться от всех угроз, которые может нести внешняя среда продуктам.
Однако сначала нужно понять, как созревают фрукты, чтобы знать, не вводит ли в заблуждение производитель или продавец.
Климактерические – это фрукты, которые производят бесцветный газ этилен, благодаря которому они могут созревать даже на полках магазинов. К таким фруктам относят бананы, персики, яблоки, авокадо, дыню, киви, сливы, груши.
Неклимактерические – это фрукты, которые после сбора урожая не будут созревать. Поэтому их пытаются выставлять на продажу в спелом виде. К ним относятся клубника, виноград, малина, цитрусы.
Например, они могут бить покрытыми этиленом или воском. С точки зрения здоровья такие действия не слишком вредят, а сами напыления и покрытия можно легко смыть теплой водой.
Кроме того, в кожуре плодов нутритивный состав и ценность часто больше, чем мякоти у яблок, картофеля, огурца, баклажана, тыквы, киви, груш, апельсинов и т.д.
Кроме того, в кожуре плодов нутритивный состав и ценность часто больше, чем мякоти у яблок, картофеля, огурца, баклажана, тыквы, киви, груш, апельсинов и т.д.
Поэтому есть фрукты с кожурой можно. Нужно только их вымыть.
Существует множество рассказов и опасений из-за пестицидов, которые могут содержаться в кожуре фруктов. Поэтому существует несколько советов, чтобы точно уберечь себя и семью от пестицидов.
Кроме того, ежегодно Enviromental working group исследует продукты питания загрязнения пестицидами. Результаты этой работы — публикация двух списков:
Dirty dosen list – наиболее загрязненные пестицидами продукты питания, которые лучше покупать выращенным органическим способом.
Clean fifteen list – продукты питания, которые можно покупать практически любыми.
Однако наш организм по-разному реагирует не только на пестициды, но и на стрессовые ситуации. От этого страдает наша нервная система и другие органы. Читай, какие могут возникнуть нарушения пищеварения на фоне стресса.
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