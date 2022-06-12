Еда и рецепты

Ненужная обертка или источник витаминов: насколько безопасно есть кожуру фруктов

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 июня 2022, 11:00
Чи безпечно їсти шкірку фруктів
Фото: Pexels

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