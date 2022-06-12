Ненужная обертка или источник витаминов: насколько безопасно есть кожуру фруктов

Конфеты выбираем по обертке, а фрукты по шкурке? Иногда именно так и происходит. Со сладостями понятно, что их неестественную упаковку не нужно есть. А вот что делать с органическими продуктами?

Нутрициолог Анастасия Голобородько объяснила, насколько безопасно есть шкурку фруктов и как избавиться от всех угроз, которые может нести внешняя среда продуктам.

Однако сначала нужно понять, как созревают фрукты, чтобы знать, не вводит ли в заблуждение производитель или продавец.

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Какие существуют виды фруктов

Климактерические – это фрукты, которые производят бесцветный газ этилен, благодаря которому они могут созревать даже на полках магазинов. К таким фруктам относят бананы, персики, яблоки, авокадо, дыню, киви, сливы, груши.

Неклимактерические – это фрукты, которые после сбора урожая не будут созревать. Поэтому их пытаются выставлять на продажу в спелом виде. К ним относятся клубника, виноград, малина, цитрусы.

Что могут делать с фруктами для продажи

Например, они могут бить покрытыми этиленом или воском. С точки зрения здоровья такие действия не слишком вредят, а сами напыления и покрытия можно легко смыть теплой водой.

Кроме того, в кожуре плодов нутритивный состав и ценность часто больше, чем мякоти у яблок, картофеля, огурца, баклажана, тыквы, киви, груш, апельсинов и т.д.

Поэтому есть фрукты с кожурой можно. Нужно только их вымыть.

Если заботишься о пестицидах, которые могут содержаться в кожуре

Существует множество рассказов и опасений из-за пестицидов, которые могут содержаться в кожуре фруктов. Поэтому существует несколько советов, чтобы точно уберечь себя и семью от пестицидов.

Что делать, чтобы не наткнуться на пестициды

изучить список dirty dosen

выбирать локальные, сезонные и органические продукты

мыть теплой водой фрукты, поскольку это лишает до 40 – 42% пестицидов, которые могут быть в кожуре

помнить, что небольшое количество пестицидов не так вредно, по сравнению с той пользой, которая есть в цельных фруктах и ​​овощах

не забывать, что количество пестицидов во всех странах достаточно жестко регулируется и редко превышает нормы.

Кроме того, ежегодно Enviromental working group исследует продукты питания загрязнения пестицидами. Результаты этой работы — публикация двух списков:

Dirty dosen list – наиболее загрязненные пестицидами продукты питания, которые лучше покупать выращенным органическим способом.

клубника шпинат листовая зелень нектарины яблоки виноград черешня персик груша сладкий перец стебель сельдерея томат

Clean fifteen list – продукты питания, которые можно покупать практически любыми.

авокадо кукуруза ананас лук папайя замороженный зеленый горошек баклажан спаржа брокколи капуста киви цветная капуста грибы дыня мускатная дыня

Однако наш организм по-разному реагирует не только на пестициды, но и на стрессовые ситуации. От этого страдает наша нервная система и другие органы. Читай, какие могут возникнуть нарушения пищеварения на фоне стресса.

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